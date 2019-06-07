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РИА Новости

Песков прокомментировал возврат Саакашвили гражданства Украины

10:27
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© AP Photo / Czarek SokolowskiМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Михаил Саакашвили. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение главы Украины вернуть Михаилу Саакашвили украинское гражданство, что ранее предлагал сделать российский лидер Владимир Путин.
"Путин первый, кто это предложил. Вопросы гражданства Саакашвили занимают далеко не первое место в повестке дня Путина и не могут занимать", - сказал Песков журналистам.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили гражданство страны. Политик на следующий день вернулся на Украину. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его партия "Удар" идет на выборы в Верховную раду Украины, и предложил Саакашвили возглавить ее. Саакашвили решил спросить у пользователей соцсетей, идти ли ему на выборы с партией "Удар".
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили во время встречи в киевском аэропорту Борисполь
5 июня, 09:27
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Михаил СаакашвилиДмитрий ПесковРоссияУкраинаВ мире
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