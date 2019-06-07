Песков прокомментировал возврат Саакашвили гражданства Украины

"Путин первый, кто это предложил. Вопросы гражданства Саакашвили занимают далеко не первое место в повестке дня Путина и не могут занимать", - сказал Песков журналистам.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили гражданство страны. Политик на следующий день вернулся на Украину. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его партия "Удар" идет на выборы в Верховную раду Украины, и предложил Саакашвили возглавить ее. Саакашвили решил спросить у пользователей соцсетей, идти ли ему на выборы с партией "Удар".