Пресс-конференция о нововведениях для автомобилистов

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10 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по государственному строительству и законодательству Вячеслава ЛЫСАКОВА на тему: "Что нового ожидает автомобилистов?".