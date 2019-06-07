Орешкин ожидает быстрого замедления годовой инфляции в России летом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава министерства экономического развития Максим Орешкин ожидает быстрого замедления инфляции в РФ летом на фоне более ограниченной индексации тарифов и снижения цен на плодоовощную продукцию.
"Сейчас мы видим, начинается снижение цен на плодоовощную продукцию, поэтому от продовольственного сегмента зависит: будет дефляция или нет", - сказал Орешкин журналистам в кулуарах ПМЭФ.
"Учитывая ограниченность индексации тарифов с 1 июля - она будет меньше, чем 1 июля прошлого года, это, конечно, все вместе может сыграть в пользу довольно быстрого замедления инфляции (год к году – ред.)", - добавил он.
По данным Росстата, инфляция в России в мае в годовом выражении составила 5,1%. По оценке Минэкономразвития, инфляция в июне составит 0,2–0,3%, годовая замедлится до 4,8–4,9%.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.