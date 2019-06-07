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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Орешкин ожидает быстрого замедления годовой инфляции в России летом

09:44
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин на стенде МИА "Россия сегодня" в первый день ПМЭФ
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на стенде МИА Россия сегодня в первый день ПМЭФ
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава министерства экономического развития Максим Орешкин ожидает быстрого замедления инфляции в РФ летом на фоне более ограниченной индексации тарифов и снижения цен на плодоовощную продукцию.
"Сейчас мы видим, начинается снижение цен на плодоовощную продукцию, поэтому от продовольственного сегмента зависит: будет дефляция или нет", - сказал Орешкин журналистам в кулуарах ПМЭФ.
"Учитывая ограниченность индексации тарифов с 1 июля - она будет меньше, чем 1 июля прошлого года, это, конечно, все вместе может сыграть в пользу довольно быстрого замедления инфляции (год к году – ред.)", - добавил он.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Вчера, 09:37
Орешкин не исключил, что к концу года инфляция опустится ниже 4%
По данным Росстата, инфляция в России в мае в годовом выражении составила 5,1%. По оценке Минэкономразвития, инфляция в июне составит 0,2–0,3%, годовая замедлится до 4,8–4,9%.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Читайте полный текст интервью с Максимом Орешкиным >>
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Петербургский международный экономический форумМаксим ОрешкинРоссияЭкономика
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