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РИА Новости

СМИ сообщили о приостановке паромного сообщения между Сахалином и Хоккайдо

07:29
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПаромная переправа на Сахалине. Архивное фото
Паромная переправа на Сахалине. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Паромная переправа на Сахалине. Архивное фото
ТОКИО, 7 июн – РИА Новости. Паромное сообщение между российским Сахалином и японским городом Вакканай на острове Хоккайдо в этом году осуществляться не будет, сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителей администрации города.
Согласно информации, компания "Хоккайдо Сахалин Лайн" приняла решение об отмене рейсов, так как российская сторона "не смогла предоставить соответствующее чартерное судно".
Компания "Хоккайдо Сахалин Лайн" является единственным оператором на данном маршруте. Для решения проблемы власти города Вакканай попытались обратиться к другим компаниям, предоставляющим аналогичные услуги, но по другим направлениям, однако замену найти так и не удалось.
В настоящее время РИА Новости не располагает комментарием компании "Хоккайдо Сахалин Лайн" относительно сложившейся ситуации.
Стоит подчеркнуть, что в прошлом году паромное сообщение также не осуществлялось, несмотря на указанное на сайте компании расписание запланированных рейсов. Последнее сообщение о рейсе судна датировано 2017 годом.
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