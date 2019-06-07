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РИА Новости

В Непале два человека погибли в результате сильного шторма, пишут СМИ

06:15
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли и 37 пострадали в результате сильного шторма, обрушившегося на непальские районы Кайлали и Канчанпур, сообщает местная газета Republica со ссылкой на местные власти.
Представитель МВД Непала заявил, что число погибших может возрасти, поскольку спасательные операции продолжаются.
Он также отметил, что несколько домов и объектов инфраструктуры пострадали из-за стихии. "Пока точно не установлено, какой урон нанес шторм", - заявил представитель ведомства.
Сообщается, что пострадавшие были доставлены в больницы.
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