В Непале два человека погибли в результате сильного шторма, пишут СМИ

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли и 37 пострадали в результате сильного шторма, обрушившегося на непальские районы Кайлали и Канчанпур, сообщает местная газета Republica со ссылкой на местные власти.
Представитель МВД Непала заявил, что число погибших может возрасти, поскольку спасательные операции продолжаются.
Он также отметил, что несколько домов и объектов инфраструктуры пострадали из-за стихии. "Пока точно не установлено, какой урон нанес шторм", - заявил представитель ведомства.
Сообщается, что пострадавшие были доставлены в больницы.