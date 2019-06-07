Беспилотники ВВО завершили мониторинг лесных пожаров на Дальнем Востоке

Степные пожары возникли в Забайкалье 19 апреля.
Степные пожары возникли в Забайкалье 19 апреля.
Огонь быстро распространился из-за штормового ветра.
Огонь быстро распространился из-за штормового ветра.
Пожары охватили юг и юго-восток Забайкальского края.
Пожары охватили юг и юго-восток Забайкальского края.
Под угрозой оказались 14 населенных пунктов.
Уничтожены 94 жилых и 17 нежилых домов, 59 хозяйственных построек, 68 животноводческих хозяйств.
Уничтожены 94 жилых и 17 нежилых домов, 59 хозяйственных построек, 68 животноводческих хозяйств.
Пострадали 29 человек, все они получили термические ожоги.
Пострадали 29 человек, все они получили термические ожоги.
Спасателям удалось предоставить распространение огня.
Спасателям удалось предоставить распространение огня.
К ликвидации возможных возгораний при ухудшении обстановки готова масштабная группировка в составе 835 человек, сообщили в МЧС.
К ликвидации возможных возгораний при ухудшении обстановки готова масштабная группировка в составе 835 человек, сообщили в МЧС.
В селе Шара Александрово-Заводского района для пострадавших развернули пункт временного размещения.
В селе Шара Александрово-Заводского района для пострадавших развернули пункт временного размещения.
Последствия пожара в селе Усть-Ималка Ононского района Забайкальского края.
Последствия пожара в селе Усть-Ималка Ононского района Забайкальского края.
Степные пожары возникли в Забайкалье 19 апреля.
Огонь быстро распространился из-за штормового ветра.
Пожары охватили юг и юго-восток Забайкальского края.
Под угрозой оказались 14 населенных пунктов.
Уничтожены 94 жилых и 17 нежилых домов, 59 хозяйственных построек, 68 животноводческих хозяйств.
Пострадали 29 человек, все они получили термические ожоги.
Спасателям удалось предоставить распространение огня.
К ликвидации возможных возгораний при ухудшении обстановки готова масштабная группировка в составе 835 человек, сообщили в МЧС.
В селе Шара Александрово-Заводского района для пострадавших развернули пункт временного размещения.
Последствия пожара в селе Усть-Ималка Ононского района Забайкальского края.