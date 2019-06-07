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РИА Новости

Беспилотники ВВО завершили мониторинг лесных пожаров на Дальнем Востоке

05:12
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДым от лесного пожара в Забайкалье. Архивное фото
Дым от лесного пожара в Забайкалье. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Дым от лесного пожара в Забайкалье. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 7 июн — РИА Новости. Беспилотники Восточного военного округа (ВВО) завершили наблюдение за ситуацией с лесными пожарами в регионах Дальнего Востока в связи с нормализацией обстановки, сообщает пресс-служба округа в пятницу.
Ранее сообщалось, что в связи с большим количеством возгораний и сложной пожароопасной обстановкой с 7 мая армейские беспилотники были направлены на разведку лесных пожаров в нескольких регионах ДФО.
"В связи с нормализацией пожароопасной обстановки на территории регионов Дальнего Востока расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "Орлан-10" ВВО завершили выполнение мониторинговых полетов. В июне полеты будут проводиться в плановом режиме только в республике Бурятия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за время своей работы БЛА выполнили облет более 10 тысяч гектаров территории.
Как заявили в ВВО, в случае необходимости армейские беспилотники снова приступят к мониторингу в Хабаровском, Забайкальском, Приморском краях и Сахалинской области. На Камчатке наблюдение будут проводить БЛА морской авиации Тихоокеанского флота.
Последствия природных пожаров в Забайкалье
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Степные пожары возникли в Забайкалье 19 апреля.

Сгоревший в результате пожара автомобиль в селе Усть-Ималка Ононского района Забайкальского края
1 из 10

Степные пожары возникли в Забайкалье 19 апреля.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Огонь быстро распространился из-за штормового ветра.

Лесной пожар у поселка Маккавеево Забайкальского края
2 из 10

Огонь быстро распространился из-за штормового ветра.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Пожары охватили юг и юго-восток Забайкальского края.

Дым от лесного пожара у поселка Маккавеево Забайкальского края
3 из 10

Пожары охватили юг и юго-восток Забайкальского края.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Под угрозой оказались 14 населенных пунктов.

Вертолет санитарной авиации авиакомпании Аэросервис доставляет пострадавших от пожара в больницу Читы
4 из 10

Под угрозой оказались 14 населенных пунктов.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Уничтожены 94 жилых и 17 нежилых домов, 59 хозяйственных построек, 68 животноводческих хозяйств.

Мужчина ликвидирует последствия пожара в селе Усть-Ималка Ононского района Забайкальского края
5 из 10

Уничтожены 94 жилых и 17 нежилых домов, 59 хозяйственных построек, 68 животноводческих хозяйств.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Пострадали 29 человек, все они получили термические ожоги.

Транспортировка пострадавшего от пожара в селе Усть-Ималка в вертолет санитарной авиации для доставки в больницу Читы
6 из 10

Пострадали 29 человек, все они получили термические ожоги.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Спасателям удалось предоставить распространение огня.

Последствия пожара в селе Усть-Ималка Ононского района Забайкальского края
7 из 10

Спасателям удалось предоставить распространение огня.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

К ликвидации возможных возгораний при ухудшении обстановки готова масштабная группировка в составе 835 человек, сообщили в МЧС.

Последствия пожара в селе Усть-Ималка Ононского района Забайкальского края
8 из 10

К ликвидации возможных возгораний при ухудшении обстановки готова масштабная группировка в составе 835 человек, сообщили в МЧС.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

В селе Шара Александрово-Заводского района для пострадавших развернули пункт временного размещения.

Дым от лесных пожаров у поселка Маккавеево Забайкальского края
9 из 10

В селе Шара Александрово-Заводского района для пострадавших развернули пункт временного размещения.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Последствия пожара в селе Усть-Ималка Ононского района Забайкальского края.

Последствия пожара в селе Усть-Ималка Ононского района Забайкальского края
10 из 10

Последствия пожара в селе Усть-Ималка Ононского района Забайкальского края.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
1 из 10

Степные пожары возникли в Забайкалье 19 апреля.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
2 из 10

Огонь быстро распространился из-за штормового ветра.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
3 из 10

Пожары охватили юг и юго-восток Забайкальского края.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Под угрозой оказались 14 населенных пунктов.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Уничтожены 94 жилых и 17 нежилых домов, 59 хозяйственных построек, 68 животноводческих хозяйств.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
6 из 10

Пострадали 29 человек, все они получили термические ожоги.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Спасателям удалось предоставить распространение огня.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
8 из 10

К ликвидации возможных возгораний при ухудшении обстановки готова масштабная группировка в составе 835 человек, сообщили в МЧС.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
9 из 10

В селе Шара Александрово-Заводского района для пострадавших развернули пункт временного размещения.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Последствия пожара в селе Усть-Ималка Ононского района Забайкальского края.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
011010
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Восточный военный округДальневосточный ФОБезопасностьПроисшествия
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