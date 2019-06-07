Беспилотники ВВО завершили мониторинг лесных пожаров на Дальнем Востоке

Дым от лесного пожара в Забайкалье. Архивное фото

Дым от лесного пожара в Забайкалье. Архивное фото

ХАБАРОВСК, 7 июн — РИА Новости. Беспилотники Восточного военного округа (ВВО) завершили наблюдение за ситуацией с лесными пожарами в регионах Дальнего Востока в связи с нормализацией обстановки, сообщает пресс-служба округа в пятницу.

Ранее сообщалось, что в связи с большим количеством возгораний и сложной пожароопасной обстановкой с 7 мая армейские беспилотники были направлены на разведку лесных пожаров в нескольких регионах ДФО.

"В связи с нормализацией пожароопасной обстановки на территории регионов Дальнего Востока расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "Орлан-10" ВВО завершили выполнение мониторинговых полетов. В июне полеты будут проводиться в плановом режиме только в республике Бурятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за время своей работы БЛА выполнили облет более 10 тысяч гектаров территории.