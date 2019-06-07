Малый ракетный корабль ТОФ "Смерч" вышел на ходовые испытания

ВЛАДИВОСТОК, 7 июн - РИА Новости. Малый ракетный корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) России "Смерч" вышел на ходовые испытания после двухлетней модернизации и ремонта, сообщает начальник пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"На Камчатке на базе АО "Северо-Восточный ремонтный центр" завершены работы по ремонту с модернизацией малого ракетного корабля Тихоокеанского флота "Смерч". Сегодня в соответствие с графиком обновленный корабль вышел из заводской гавани на заводские ходовые испытания", - говорится в сообщении.