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РИА Новости

В Приморье вновь принесла потомство леопард-"крестница" Стивена Сигала

04:44
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© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"Котенок самки Leo 16F Борте
Котенок самки Leo 16F Борте
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"
Котенок самки Leo 16F Борте
ВЛАДИВОСТОК, 7 июн — РИА Новости. Дальневосточный леопард по имени Королева Борте, хранителем которой стал актер Стивен Сигал, вновь принесла потомство в Приморском крае, сообщает в пятницу пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".
"Самка дальневосточного леопарда Leo16F Королева Борте, хранителем которой является киноактер Стивен Сигал, была зафиксирована фотоловушками ФГБУ "Земля леопарда" в сопровождении двух котят. Эти детеныши стали как минимум третьим потомством хищницы, оправдывающей свое особенное имя", - говорится в сообщении.
Снимки самки леопарда с новым потомством были сделаны еще в апреле и недавно обнаружены специалистами парка при проверке камер. По оценкам специалистов заповедника, возраст котят составляет 8-10 месяцев. Сообщается также, что до этого детеныши хищницы не попадали в объективы фотоловушек.
"До этого они не появлялись перед фотоловушками, что говорит о том, что их матери хорошо удавалось скрывать котят, гуляя вдали от общих звериных троп, где обычно устанавливаются наши фотоловушки. Такое поведение говорит о хорошем материнском инстинкте, благодаря которому самке удается вырастить уже третье поколение котят", - сообщила начальник отдела науки нацпарка Анна Виткалова.
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Американский актер, режиссер и продюсер Стивен Сигал стал хранителем молодой самки леопарда Leo 16F в сентябре 2015 года во время визита на Восточный экономический форум во Владивосток. Актер назвал хищницу Королевой Борте в честь первой жены Чингисхана, которая помимо прочего была известна тем, что имела девять детей. Спустя несколько месяцев самка леопарда была замечена сразу с тремя котятами.
Дальневосточный леопард – самая редкая крупная кошка в мире. В настоящее время эти хищники обитают только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащим с Россией. По словам специалистов, в 2018 году на территории ФГБУ "Земля леопарда" были зафиксированы 91 взрослый хищник и 22 котенка.
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Национальный парк "Земля леопарда"Стивен СигалРоссияПриморский крайОбщество
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