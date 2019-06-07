В Приморье вновь принесла потомство леопард-"крестница" Стивена Сигала

ВЛАДИВОСТОК, 7 июн — РИА Новости. Дальневосточный леопард по имени Королева Борте, хранителем которой стал актер Стивен Сигал, вновь принесла потомство в Приморском крае, сообщает в пятницу пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".

"Самка дальневосточного леопарда Leo16F Королева Борте, хранителем которой является киноактер Стивен Сигал, была зафиксирована фотоловушками ФГБУ "Земля леопарда" в сопровождении двух котят. Эти детеныши стали как минимум третьим потомством хищницы, оправдывающей свое особенное имя", - говорится в сообщении.

Снимки самки леопарда с новым потомством были сделаны еще в апреле и недавно обнаружены специалистами парка при проверке камер. По оценкам специалистов заповедника, возраст котят составляет 8-10 месяцев. Сообщается также, что до этого детеныши хищницы не попадали в объективы фотоловушек.

"До этого они не появлялись перед фотоловушками, что говорит о том, что их матери хорошо удавалось скрывать котят, гуляя вдали от общих звериных троп, где обычно устанавливаются наши фотоловушки. Такое поведение говорит о хорошем материнском инстинкте, благодаря которому самке удается вырастить уже третье поколение котят", - сообщила начальник отдела науки нацпарка Анна Виткалова.

Американский актер, режиссер и продюсер Стивен Сигал стал хранителем молодой самки леопарда Leo 16F в сентябре 2015 года во время визита на Восточный экономический форум во Владивосток. Актер назвал хищницу Королевой Борте в честь первой жены Чингисхана, которая помимо прочего была известна тем, что имела девять детей. Спустя несколько месяцев самка леопарда была замечена сразу с тремя котятами.