Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T04:06Z
https://ria.ru/20190607/1555350115.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Аэропорт Барнаула не принимает рейсы из-за сильного тумана

04:06
460
БАРНАУЛ, 7 июн - РИА Новости. Аэропорт Барнаула имени Германа Титова в пятницу утром не принимает рейсы из-за сильного тумана, лайнеры вынуждены уходить на запасной аэродром в Толмачево, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
"Из-за сильного тумана аэропорт Барнаула не может принять и отправить рейсы в Москву. Рейс 1430 авиакомпании "Аэрофлот" отправлен на запасной аэродром Толмачево, задерживается вылет в обратное направление", - сказал собеседник агентства.
Работа авиадиспетчеров аэропорта Домодедово
Вчера, 15:11
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
В среду аэропорт Барнаула принял дополнительно три рейса, которые не смогли приземлиться в других городах Сибири из-за плохой погоды.
000111
Обсудить 0
Алтайский крайПроисшествия
Рекомендуем
У берегов Владивостока затонул катер с четырьмя пассажирами
РИА
Новости
СК назвал причины пожара в Тверской области, в котором погибли три человека
Тюменский врач спас ребенка на борту самолета, летевшего из Антальи
Выгрузка багажа в аэропорту Шереметьево в Москве
Сотрудники московского метро помогут с проблемами с багажом в Шереметьево
Лента
новостей
В Непале два человека погибли в результате сильного шторма, пишут СМИ
Арктика. Архивное фото
США опасаются, что Россия произвольно установит границы шельфа в Арктике
ДТП с грузопассажирской Газелью и автомобилем Hyundai в Пензенской области. 4 июня 2019
Двоих пострадавших в ДТП граждан Узбекистана перевели в пензенскую больницу
Изображение новейшего авианосца США CVN-79 John F. Kennedy
Новейший американский авианосец оказался несовместим с F-35, пишут СМИ
В Дубае число жертв ДТП с рейсовым автобусом возросло до 17 человек
США и Канада изучают варианты модернизации сети противоракетной обороны
В Москве полицейский застрелил задержанного во время попытки побега
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Павел Дуров на месяц отказался от еды
Спасательные жилеты. Архивное фото
В МЧС объяснили, почему даже подготовленные пловцы могут утонуть без жилета
Дым от лесного пожара в Забайкалье. Архивное фото
Беспилотники ВВО завершили мониторинг лесных пожаров на Дальнем Востоке
Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ. Архивное фото
Фирташа могут экстрадировать из Австрии в США в начале июля, заявил адвокат
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:32Дуров предложил сотрудникам "Яндекса" перейти на работу в Telegram
17:32Путин пообещал подумать, как инвесторам под следствием избежать ареста
17:32Президент Болгарии призвал просчитывать последствия при введении санкций
17:27Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции не помогают никому
17:27В Госдуме прошла учебная эвакуация
17:26Путин считает, что Зеленский - хороший актер
17:26Смартфоны Huawei оставят без Facebook, Instagram и WhatsApp
17:23Путин рассказал о потерях Болгарии из-за отказа от Южного потока
17:21В Киевской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду
17:21СК передумал арестовывать фигуранта дела об убийстве бизнесмена Калмановича
17:21Саакашвили подтвердил, что отказался идти на выборы в Раду вместе с Кличко
17:21НАСА планирует отправлять космических туристов на МКС дважды в год
17:19Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
17:17Путин: многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано
17:17Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин
17:16США с появлением сильных конкурентов сменили тактику, заявил Путин
17:16Захарова оценила сообщения СМИ об условии США о признании Асада
17:14Об объединении России и Белоруссии речи нет и быть не может, заявил Путин
17:13Бизнес и власти должны ориентироваться на действующий закон, заявил Путин
17:13Путин посоветовал бизнесменам не воровать и вести себя прилично
Лента новостейМолния