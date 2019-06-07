Аэропорт Барнаула не принимает рейсы из-за сильного тумана

БАРНАУЛ, 7 июн - РИА Новости. Аэропорт Барнаула имени Германа Титова в пятницу утром не принимает рейсы из-за сильного тумана, лайнеры вынуждены уходить на запасной аэродром в Толмачево, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.

"Из-за сильного тумана аэропорт Барнаула не может принять и отправить рейсы в Москву. Рейс 1430 авиакомпании "Аэрофлот" отправлен на запасной аэродром Толмачево, задерживается вылет в обратное направление", - сказал собеседник агентства.