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РИА Новости

В Пензенской области хирург пойдет под суд за гибель пациента

02:54
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ПЕНЗА, 7 июн - РИА Новости. Врач в ЗАТО город Заречный Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в смерти пациента после операции на двенадцатиперстной кишке, сообщила прокуратура региона.
По версии следствия, хирург медсанчасти №59 Федерального медико-биологического агентства России в ноябре 2016 года неверно выбрал тактику проведения операции на двенадцатиперстной кишке пациенту, а затем несвоевременно решил провести повторную операцию, в результате чего потерпевший 20 ноября скончался от перитонита, развития полиорганной недостаточности, отека легких и головного мозга.
Врачу предъявлено обвинение по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей". Ему грозит до трех лет лишения свободы.
"Заместитель прокурора Пензенской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу… Уголовное дело после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения в Зареченский городской суд Пензенской области", - говорится в сообщении.
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В США обнаружили сотни "врачей-убийц"Правоведы из Стэнфорда и университета Мельбурна обнаружили, что примерно треть всех жалоб на профессиональную некомпетентность врачей и их преступную небрежность идет в адрес небольшой группы медиков, составляющей лишь 1% от числа врачей в Америке.
Как уточняет областное СУСК, следователи считают, что хирург проявил невнимательное отношение к пациенту, ненадлежащим образом подготовился к проведению операции, что в совокупности с другими факторами привело к смерти пациента за 12 дней.
"В ходе следствия проведено четыре комиссионных судебно-медицинских экспертизы качества оказания медицинской помощи, которыми установлена причинно-следственная связь между ненадлежащим исполнением своих профессиональных обязанностей медицинским работником и наступившей смертью пациента", - отметили в СК.
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