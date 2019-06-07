Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T02:43Z
https://ria.ru/20190607/1555349106.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155094/17/1550941730_0:0:3124:1757_1036x0_80_0_0_e1848a20b824ea56f634d048294b0a2a.jpg
РИА Новости
Рязанская область

Рязанский губернатор рассказал, как привлечь инвестиции в дорожную отрасль

01:41
61
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 7 июн - РИА Новости. Государственно-частное партнерство (ГЧП) является ключевым инструментом привлечения инвестиций в дорожную отрасль, заявил в губернатор Рязанской области Николай Любимов в ходе первого дня работы Петербургского международного экономического форума.
Любимов принял участие в деловом обеде, где главы субъектов РФ обсуждали актуальные проблемы и перспективы реализации региональных проектов государственно-частного партнерства в дорожной отрасли с заместителем министра транспорта РФ Алексеем Семеновым и председателем правления ГК "Автодор" Вячеславом Петушенко.
Алексей Семенов отметил, что национальные проекты в сфере транспорта направлены, в частности, и на развитие инфраструктуры в регионах.
"Из общей сети автодорог в стране более 90% - это дороги регионального значения. Перед субъектами РФ остро стоит задача обеспечить как строительство этих дорог, так и приведение их в нормативное состояние. Здесь, конечно, надо обращать внимание, в первую очередь, на проекты в рамках государственно-частного партнерства", - сказал Семенов.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
22 мая, 20:44
Рязанская область намерена улучшить условия для инвесторов и бизнеса
Замминистра транспорта России выразил уверенность, что такое обсуждение на площадке ПМЭФ всех наболевших вопросов поможет сделать в дальнейшем практические шаги в реализации инфраструктурных проектов в регионах.
"Государственно-частное партнерство – это ключевой инструмент привлечения инвестиций в дорожную отрасль, и мы должны этим пользоваться", – сказал Николай Любимов. По его словам, такие дополнительные вложения крайне важны, учитывая поставленную президентом РФ задачу в рамках нацпроекта: половину автомобильных дорог необходимо довести до нормативного состояния к 2024 году.
"На те деньги, которые нам предоставят, мы сможем этот показатель довести максимум до 42%. Необходимы дополнительные средства, чтобы выполнить установленный нацпроектом показатель, и государственно-частное партнерство может стать здесь одним из серьезнейших драйверов наряду с госкомпанией "Автодор", – добавил Любимов.
Рязанская область
24 января, 03:09
Китайским инвесторам интересна реконструкция рязанского аэродрома
Глава региона отметил, что Рязанская область стала первой в стране, где построен частный путепровод через железнодорожные пути, и этот объект помог в два раза сократить автомобильные пробки в Рязани.
"Сейчас мы реализуем еще один проект по строительству такого путепровода через железную дорогу в районном центре Ряжске", - пояснил Любимов. По его словам, потребности региона оцениваются в несколько раз больше, и сейчас в этом направлении ведется работа с "Автодором". Губернатор привел в пример проект строительства Северного обхода Рязани. С вводом первого этапа количество транзитного транспорта на этом участке возросло в два раза, и значительно снизилась нагрузка на сам областной центр.
"Чтобы Северный обход стал полноценной объездной дорогой, необходимо строить второй и третий этапы, их общая стоимость оценивается в среднем 35 миллиардов рублей", – сказал Николай Любимов. Он выразил надежду, что совместно с инвестором и Росавтодором этот проект удастся осуществить.
Рязанская область
2 января, 04:24
Рязанская область гарантирует льготы иностранным инвесторам
Николай Любимов обратил внимание присутствующих на то, что финансовая модель проекта почти на 80% планировалась за счет федеральных и областных средств. При этом ежегодные платежи региона на этапе эксплуатации составляли бы примерно 2 миллиарда рублей, а это около 50% от объема регионального дорожного фонда. Одна из проблем – высокая доля так называемых "прочих расходов" инвестора, куда попадают НДС, платежи по кредитам. Губернатор предложил обсудить возможность сокращения таких затрат инвестора. По его мнению, одним из вариантов может стать льготное кредитование, а также освобождение проектов от НДС.
"Более комфортные условия для инвесторов позволят нарастить объемы частного присутствия в сфере дорожного строительства, закрыть больше проблемных участков в регионах", – отметил Любимов.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
000000
Обсудить 0
Рязанская областьНиколай ЛюбимовРязанская областьЭкономикаПМЭФ-2019
Рекомендуем
Челябинск в третий раз принимает конкурс инновационных проектов фонда Сколково
Челябинск на ПМЭФ подписал соглашения по снижению выбросов в атмосферу
РИА
Новости
Губернатора Рязанской области Николай Любимов
Николай Любимов: новогодняя столица Рязань примет парад Дедов Морозов
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Нижегородский губернатор встретился с победителем конкурса "Лидеры России"
Рязанская область на ПМЭФ подписала соглашение о производстве лекарств
Лента
новостей
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на форуме Новый вектор гуманитарного партнерства в Союзном государстве в ММПЦ МИА Россия сегодня. 22 ноября 2017
Соглашение о взаимном признании виз в СГ может быть подписано в этом году
Тамбовская область продолжит взаимодействие с группой "Черкизово"
Почти 100 предприятий Алтая повысят производительность труда
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель правления ЛДЦ МИБС Аркадий Столпнер
Руденя: в Верхневолжье могут создать Центр ядерной медицины
Ивановская область стала лидером рейтинга инвестпривлекательности регионов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме
Минздрав окажет поддержку Рязанской области в строительстве онкодиспансера
Логотип банка ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме
Рязанская область подписала на ПМЭФ ряд соглашений
Конгрессно-выставочный центр Экспофорум
Тамбовская область подписала соглашение с австрийской TAMAK Holding AG
Города России. Тюмень
Тюменская область – в лидерах Национального рейтинга инвестклимата
Кошка во время еды
В подмосковном Дмитрове откроют производство сухих кормов для животных
Переход с аналогового на цифровое телевещание
Камчатский опыт перехода на "цифру" предложили включить в учебники
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:33Зеленский пока себя никак не проявил, заявил Путин
17:32Дуров предложил сотрудникам "Яндекса" перейти на работу в Telegram
17:32Путин пообещал подумать, как инвесторам под следствием избежать ареста
17:32Президент Болгарии призвал просчитывать последствия при введении санкций
17:27Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции не помогают никому
17:27В Госдуме прошла учебная эвакуация
17:26Путин считает, что Зеленский - хороший актер
17:26Смартфоны Huawei оставят без Facebook, Instagram и WhatsApp
17:23Путин рассказал о потерях Болгарии из-за отказа от Южного потока
17:21В Киевской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду
17:21СК передумал арестовывать фигуранта дела об убийстве бизнесмена Калмановича
17:21Саакашвили подтвердил, что отказался идти на выборы в Раду вместе с Кличко
17:21НАСА планирует отправлять космических туристов на МКС дважды в год
17:19Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
17:17Путин: многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано
17:17Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин
17:16США с появлением сильных конкурентов сменили тактику, заявил Путин
17:16Захарова оценила сообщения СМИ об условии США о признании Асада
17:14Об объединении России и Белоруссии речи нет и быть не может, заявил Путин
17:13Бизнес и власти должны ориентироваться на действующий закон, заявил Путин
Лента новостейМолния