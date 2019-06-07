Рязанский губернатор рассказал, как привлечь инвестиции в дорожную отрасль

РЯЗАНЬ, 7 июн - РИА Новости. Государственно-частное партнерство (ГЧП) является ключевым инструментом привлечения инвестиций в дорожную отрасль, заявил в губернатор Рязанской области Николай Любимов в ходе первого дня работы Государственно-частное партнерство (ГЧП) является ключевым инструментом привлечения инвестиций в дорожную отрасль, заявил в губернатор Рязанской области Николай Любимов в ходе первого дня работы Петербургского международного экономического форума

Любимов принял участие в деловом обеде, где главы субъектов РФ обсуждали актуальные проблемы и перспективы реализации региональных проектов государственно-частного партнерства в дорожной отрасли с заместителем министра транспорта РФ Алексеем Семеновым и председателем правления ГК "Автодор" Вячеславом Петушенко.

Алексей Семенов отметил, что национальные проекты в сфере транспорта направлены, в частности, и на развитие инфраструктуры в регионах.

"Из общей сети автодорог в стране более 90% - это дороги регионального значения. Перед субъектами РФ остро стоит задача обеспечить как строительство этих дорог, так и приведение их в нормативное состояние. Здесь, конечно, надо обращать внимание, в первую очередь, на проекты в рамках государственно-частного партнерства", - сказал Семенов.

Замминистра транспорта России выразил уверенность, что такое обсуждение на площадке ПМЭФ всех наболевших вопросов поможет сделать в дальнейшем практические шаги в реализации инфраструктурных проектов в регионах.

"Государственно-частное партнерство – это ключевой инструмент привлечения инвестиций в дорожную отрасль, и мы должны этим пользоваться", – сказал Николай Любимов. По его словам, такие дополнительные вложения крайне важны, учитывая поставленную президентом РФ задачу в рамках нацпроекта: половину автомобильных дорог необходимо довести до нормативного состояния к 2024 году.

"На те деньги, которые нам предоставят, мы сможем этот показатель довести максимум до 42%. Необходимы дополнительные средства, чтобы выполнить установленный нацпроектом показатель, и государственно-частное партнерство может стать здесь одним из серьезнейших драйверов наряду с госкомпанией "Автодор", – добавил Любимов.

Глава региона отметил, что Рязанская область стала первой в стране, где построен частный путепровод через железнодорожные пути, и этот объект помог в два раза сократить автомобильные пробки в Рязани.

"Сейчас мы реализуем еще один проект по строительству такого путепровода через железную дорогу в районном центре Ряжске", - пояснил Любимов. По его словам, потребности региона оцениваются в несколько раз больше, и сейчас в этом направлении ведется работа с "Автодором". Губернатор привел в пример проект строительства Северного обхода Рязани. С вводом первого этапа количество транзитного транспорта на этом участке возросло в два раза, и значительно снизилась нагрузка на сам областной центр.

"Чтобы Северный обход стал полноценной объездной дорогой, необходимо строить второй и третий этапы, их общая стоимость оценивается в среднем 35 миллиардов рублей", – сказал Николай Любимов. Он выразил надежду, что совместно с инвестором и Росавтодором этот проект удастся осуществить.

Николай Любимов обратил внимание присутствующих на то, что финансовая модель проекта почти на 80% планировалась за счет федеральных и областных средств. При этом ежегодные платежи региона на этапе эксплуатации составляли бы примерно 2 миллиарда рублей, а это около 50% от объема регионального дорожного фонда. Одна из проблем – высокая доля так называемых "прочих расходов" инвестора, куда попадают НДС, платежи по кредитам. Губернатор предложил обсудить возможность сокращения таких затрат инвестора. По его мнению, одним из вариантов может стать льготное кредитование, а также освобождение проектов от НДС.

"Более комфортные условия для инвесторов позволят нарастить объемы частного присутствия в сфере дорожного строительства, закрыть больше проблемных участков в регионах", – отметил Любимов.