И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель назвал исчерпанной полемику вокруг своих высказываний относительно якобы существующей "российской угрозы", передает агентство Europa Press.
Ранее в беседе с изданием "Эль Периодико" Боррель, отвечая на вопрос о геополитических вызовах, стоящих перед ЕС, назвал Россию "старым врагом". По его словам, Россия вновь заявляет о своем присутствии в мире и "превращается в угрозу". В конце мая посла Испании в Москве Вальдеррама Пареха вызвали в МИД РФ из-за этих недружественных высказываний и.о. главы МИД королевства. В четверг на встрече с руководителями информационных агентств президент России Владимир Путин назвал слова Борреля бредом.
"Эта тема урегулирована и "похоронена". Она не имела никакой важности. Мы уже провели теплые встречи как в Москве, так и в Мадриде. Этот вопрос из разряда тех, которые не имеют важных последствий", - заявил Боррель.
Он пояснил, что в интервью с изданием говорил не об Испании, а обо всей Европе.