Лучшие фото недели: болельщица на футбольном поле, робот-собака и Припять

Полуголая болельщица выбежала на футбольное поле в финале Лиги чемпионов.
Полуголая болельщица выбежала на футбольное поле в финале Лиги чемпионов.
Акция протеста на Трафальгарской площади против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию.
Акция протеста на Трафальгарской площади против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию.
Открытый урок балета на ВДНХ во время фестиваля "Мировые балетные каникулы".
Открытый урок балета на ВДНХ во время фестиваля "Мировые балетные каникулы".
Участники красочного забега вокруг территории спорткомплекса "Лужники" в Москве.
Участники красочного забега вокруг территории спорткомплекса "Лужники" в Москве.
Туристы фотографируют лису в Припяти, недалеко от Чернобыльской атомной станции.
Туристы фотографируют лису в Припяти, недалеко от Чернобыльской атомной станции.
Квалификационные испытания на право ношения крапового берета в Новосибирской области.
Квалификационные испытания на право ношения крапового берета в Новосибирской области.
Забег SPIEF Race в рамках Петербургского международного экономического форума.
Забег SPIEF Race в рамках Петербургского международного экономического форума.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайя Си Цзиньпин на встрече в Георгиевском зале Кремля.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайя Си Цзиньпин на встрече в Георгиевском зале Кремля.
Юный всадник "Кремлевской школы верховой езды" во время церемонии развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля.
Юный всадник "Кремлевской школы верховой езды" во время церемонии развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля.
Девушки играют на барабанах во время акции протеста в Буэнос-Айресе.
Девушки играют на барабанах во время акции протеста в Буэнос-Айресе.
Тейлор Свифт выступает на концерте iHeartRadio Wango Tango в Калифорнии.
Палестинцы на рынке в Газе перед праздником Ид аль-Фитр.
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей после посещения мероприятия по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии.
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей после посещения мероприятия по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии.
Участники красочного забега в "Лужниках".
Собака К9 и робот-собака Spot во время конференции Amazon Re:MARS.
Актриса Кота Эберхардт на премьере фильма "Люди Икс: Темный Феникс" в Китае.
Актриса Кота Эберхардт на премьере фильма "Люди Икс: Темный Феникс" в Китае.
Участники проекта "Йога в парках" в Москве.
Студенты моют монумент, посвященный погибшим во время событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.
Студенты моют монумент, посвященный погибшим во время событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.
Девочки катаются на качелях возле поврежденного здания в первый день мусульманского праздника Ид аль-Фитр в сирийском городе Ракка.
Девочки катаются на качелях возле поврежденного здания в первый день мусульманского праздника Ид аль-Фитр в сирийском городе Ракка.
Девочка в поезде, идущем в индонезийский город Пурвокерто.
Заводчик гонит оленей из хозяйства "Алатау Маралы" в ущелье Касымбек в Казахстане.
Заводчик гонит оленей из хозяйства "Алатау Маралы" в ущелье Касымбек в Казахстане.
Карнавальное шествие в Геленджике в честь открытия курортного сезона.
Карнавальное шествие в Геленджике в честь открытия курортного сезона.
Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему ВГТРК программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву.
Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему ВГТРК программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву.
Мусульмане по время намаза в Соборной мечети Москвы в день праздника Ураза-байрам.
Мусульмане по время намаза в Соборной мечети Москвы в день праздника Ураза-байрам.
Лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу смотрят выступление, подготовленное женами офицеров Корейской народной армии.
Лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу смотрят выступление, подготовленное женами офицеров Корейской народной армии.
Участница благотворительного Зеленого марафона "Бегущие сердца" в Москве.
Участница благотворительного Зеленого марафона "Бегущие сердца" в Москве.
Рыбаки спускают лодку на воду недалеко от Мумбаи.
Рыбаки спускают лодку на воду недалеко от Мумбаи.
Ежегодный фестиваль "Томатина" в Колумбии.
Празднование 75-летия D-Day, или дня высадки союзных войск в Нормандии.
Девочка-мигрантка из Центральной Америки в католическом приюте в Техасе.