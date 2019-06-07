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РИА Новости

Лучшие фото недели: болельщица на футбольном поле, робот-собака и Припять

12:00
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AP Photo / Manu Fernandez

Полуголая болельщица выбежала на футбольное поле в финале Лиги чемпионов.

Болельщица выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов
1 из 30

Полуголая болельщица выбежала на футбольное поле в финале Лиги чемпионов.

© AP Photo / Manu Fernandez
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

Акция протеста на Трафальгарской площади против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию.

Участники акции протеста на Трафальгарской площади в Лондоне против официального визита президента США Дональда Трампа в Великобританию
2 из 30

Акция протеста на Трафальгарской площади против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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© REUTERS / Evgenia Novozhenina

Открытый урок балета на ВДНХ во время фестиваля "Мировые балетные каникулы".

Урок балета на открытом воздухе во время фестиваля Праздники мирового балета в Москве
3 из 30

Открытый урок балета на ВДНХ во время фестиваля "Мировые балетные каникулы".

© REUTERS / Evgenia Novozhenina
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Участники красочного забега вокруг территории спорткомплекса "Лужники" в Москве.

Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса Лужники в Москве
4 из 30

Участники красочного забега вокруг территории спорткомплекса "Лужники" в Москве.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Туристы фотографируют лису в Припяти, недалеко от Чернобыльской атомной станции.

Люди фотографируют лису в заброшенном городе Припять, недалеко от Чернобыльской АЭС, Украина
5 из 30

Туристы фотографируют лису в Припяти, недалеко от Чернобыльской атомной станции.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Квалификационные испытания на право ношения крапового берета в Новосибирской области.

Огненно-штурмовая полоса во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии на базе учебного центра Горный в Новосибирской области
6 из 30

Квалификационные испытания на право ношения крапового берета в Новосибирской области.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Забег SPIEF Race в рамках Петербургского международного экономического форума.

Участники во время забега SPIEF Race в рамках Петербургского международного экономического форума
7 из 30

Забег SPIEF Race в рамках Петербургского международного экономического форума.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин и председатель Китайя Си Цзиньпин на встрече в Георгиевском зале Кремля.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемония официальной встречи. 5 июня 2019
8 из 30

Президент России Владимир Путин и председатель Китайя Си Цзиньпин на встрече в Георгиевском зале Кремля.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Юный всадник "Кремлевской школы верховой езды" во время церемонии развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля.

Юный всадник Кремлевской школы верховой езды во время церемонии развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля
9 из 30

Юный всадник "Кремлевской школы верховой езды" во время церемонии развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© AP Photo / Natacha Pisarenko

Девушки играют на барабанах во время акции протеста в Буэнос-Айресе.

Девушки играют на барабанах во время акции протеста в Буэнос-Айресе, Аргентина
10 из 30

Девушки играют на барабанах во время акции протеста в Буэнос-Айресе.

© AP Photo / Natacha Pisarenko
© REUTERS / Mario Anzuoni

Тейлор Свифт выступает на концерте iHeartRadio Wango Tango в Калифорнии.

Тейлор Свифт во время выступления на концерте iHeartRadio Wango Tango в Карсоне, Калифорния, США
11 из 30

Тейлор Свифт выступает на концерте iHeartRadio Wango Tango в Калифорнии.

© REUTERS / Mario Anzuoni
© AFP 2019 / Mahmud Hams

Палестинцы на рынке в Газе перед праздником Ид аль-Фитр.

Палестинцы на рынке перед праздником Ид аль-Фитр в городе Газа
12 из 30

Палестинцы на рынке в Газе перед праздником Ид аль-Фитр.

© AFP 2019 / Mahmud Hams
© AFP 2019 / Mandel Ngan

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей после посещения мероприятия по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии.

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья после посещения мероприятия по случаю годовщины высадки в Нормандии
13 из 30

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей после посещения мероприятия по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии.

© AFP 2019 / Mandel Ngan
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Участники красочного забега в "Лужниках".

Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса Лужники в Москве
14 из 30

Участники красочного забега в "Лужниках".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© AFP 2019 / Mark Ralston

Собака К9 и робот-собака Spot во время конференции Amazon Re:MARS.

Собака К9 и робот-собака Spot во время конференции Amazon Re:MARS
15 из 30

Собака К9 и робот-собака Spot во время конференции Amazon Re:MARS.

© AFP 2019 / Mark Ralston
© AFP 2019 / Getty Images/Rich Fury

Актриса Кота Эберхардт на премьере фильма "Люди Икс: Темный Феникс" в Китае.

Актриса Кота Эберхардт на премьере фильма Люди Икс: Тёмный Феникс в китайском театре TCL
16 из 30

Актриса Кота Эберхардт на премьере фильма "Люди Икс: Темный Феникс" в Китае.

© AFP 2019 / Getty Images/Rich Fury
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Участники проекта "Йога в парках" в Москве.

Участники проекта Йога в парках во время тренировки в парке искусств Музеон в Москве
17 из 30

Участники проекта "Йога в парках" в Москве.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© AP Photo / Kin Cheung

Студенты моют монумент, посвященный погибшим во время событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

Студенты моют монумент, посвященный погибшим во время событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году
18 из 30

Студенты моют монумент, посвященный погибшим во время событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

© AP Photo / Kin Cheung
© REUTERS / Aboud Hamam

Девочки катаются на качелях возле поврежденного здания в первый день мусульманского праздника Ид аль-Фитр в сирийском городе Ракка.

Девочки катаются на качелях возле поврежденного здания в первый день мусульманского праздника Ид аль-Фитр в городе Ракка, Сирия
19 из 30

Девочки катаются на качелях возле поврежденного здания в первый день мусульманского праздника Ид аль-Фитр в сирийском городе Ракка.

© REUTERS / Aboud Hamam
© REUTERS / Willy Kurniawan

Девочка в поезде, идущем в индонезийский город Пурвокерто.

Девочка в поезде идущем в Пурвокерто, Индонезия
20 из 30

Девочка в поезде, идущем в индонезийский город Пурвокерто.

© REUTERS / Willy Kurniawan
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Заводчик гонит оленей из хозяйства "Алатау Маралы" в ущелье Касымбек в Казахстане.

Заводчик гонит оленей из хозяйства Алатау Маралы в ущелье Касымбек, Казахстан
21 из 30

Заводчик гонит оленей из хозяйства "Алатау Маралы" в ущелье Касымбек в Казахстане.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Карнавальное шествие в Геленджике в честь открытия курортного сезона.

Участницы карнавального шествия в Геленджике в честь открытия нового курортного сезона
22 из 30

Карнавальное шествие в Геленджике в честь открытия курортного сезона.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему ВГТРК программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему ВГТРК программы Вести в субботу Сергею Брилеву
23 из 30

Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему ВГТРК программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Мусульмане по время намаза в Соборной мечети Москвы в день праздника Ураза-байрам.

Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве.
24 из 30

Мусульмане по время намаза в Соборной мечети Москвы в день праздника Ураза-байрам.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© AFP 2019 / KCNA VIA KNS

Лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу смотрят выступление, подготовленное женами офицеров Корейской народной армии.

Лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу смотрят на выступление подготовленное женами офицеров Корейской народной армии
25 из 30

Лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу смотрят выступление, подготовленное женами офицеров Корейской народной армии.

© AFP 2019 / KCNA VIA KNS
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Участница благотворительного Зеленого марафона "Бегущие сердца" в Москве.

Участница благотворительного Зелёного Марафона Бегущие сердца в Москве
26 из 30

Участница благотворительного Зеленого марафона "Бегущие сердца" в Москве.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© AP Photo / Rajanish Kakade

Рыбаки спускают лодку на воду недалеко от Мумбаи.

Рыбаки спускают лодку на берег Аравийского моря недалеко от Мумбаи, Индия
27 из 30

Рыбаки спускают лодку на воду недалеко от Мумбаи.

© AP Photo / Rajanish Kakade
© AFP 2019 / Diana Sanchez

Ежегодный фестиваль "Томатина" в Колумбии.

Участники ежегодного фестиваля Томатина в Колумбии
28 из 30

Ежегодный фестиваль "Томатина" в Колумбии.

© AFP 2019 / Diana Sanchez
© REUTERS / Toby Melville

Празднование 75-летия D-Day, или дня высадки союзных войск в Нормандии.

Празднование 75-летия D-Day в Портсмуте
29 из 30

Празднование 75-летия D-Day, или дня высадки союзных войск в Нормандии.

© REUTERS / Toby Melville
© REUTERS / Carlos Jasso

Девочка-мигрантка из Центральной Америки в католическом приюте в Техасе.

Девочка-мигрант из Центральной Америки в католическом приюте в Ларедо, штат Техас
30 из 30

Девочка-мигрантка из Центральной Америки в католическом приюте в Техасе.

© REUTERS / Carlos Jasso
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