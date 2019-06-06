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РИА Новости

Торги для создания проекта "Золотая миля" в Приамурье начнутся в 2019 году

Вчера, 14:38
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВид на город Благовещенск
Вид на город Благовещенск
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Торги для определения подрядчика для создания проекта "Золотая миля" начнутся в 2019 году, проект требует 2,6 миллиарда рублей, после торгов сумма будет скорректирована, об этом губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума.
"Золотая миля" - это около 40 гектаров намывной территории на берегу реки Амур на границе с Хэйхэ (КНР), реализовывать проект начали в 2014 году, но после прекращения федерального финансирования создания инфраструктуры под будущий объект стройку заморозили.
По словам Орлова, "Золотая миля" разделена на четыре части, в том числе в него входит канатная дорога Благовещенск-Хэйхэ, первый камень в основание которой должны заложить в этом году. Также в рамках проекта должна быть отремонтирована центральная площадь Благовещенска, на намывной территории должно появиться и двухэтажное стеклянное здание культурного центра, где планируется разместить музей российско-китайской дружбы.

"Цена вопроса (по созданию "Золотой мили" - ред.) - 2,6 миллиарда рублей, денег на него пока нет, тем не менее, мы начнем торговать в этом году. Когда у нас появится подрядчик, мы начнем за счет областных денег с завершением в горизонте 2025 года. После торгов будет скорректирована сумма. Очень активно работаем с федеральным центром для выделения дополнительных средств на реализацию этого объекта", - сказал Орлов.

Говоря про создание на "Золотой миле" музея российско-китайской дружбы, Орлов отметил, что надо поддерживать связи между двумя приграничными территориями.
"Есть много тем, которые нас связывают с Китаем, тем не менее, есть исторические моменты, которые не совсем одинаково интерпретируются. Мы считаем, что надо поддерживать те исторические моменты, которые нас связывают. У нас в районе Благовещенска проводилась переправа, когда освобождала советская армия Китай в 1945 году от японских милитаристов. Вот эти моменты надо здесь подсвечивать", - отметил губернатор.
Также, по его словам, есть предложение от крупного инвестора о строительстве на "Золотой миле" гостиничного комплекса, но его нет смысла строить до появления канатной дороги. Канатная дорога, "Золотая миля" и мост Благовещенск-Хэйхэ через реку, стыковка которого состоялась 31 мая, должны привлечь в Благовещенск туристов из Китая, приезжающих в Хэйхэ. Турпоток, по прогнозу, должен увеличиться до миллиона человек в год.
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Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года - под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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