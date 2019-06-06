Минздрав окажет поддержку Рязанской области в строительстве онкодиспансера

РЯЗАНЬ, 6 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ намерено помочь Рязанской области в строительстве главного лечебного корпуса Областного клинического онкологического диспансера, сообщает в четверг правительство региона.
В ходе Петербургского международного экономического форума губернатор Рязанской области Николай Любимов провел встречу с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой. На встрече, в которой также приняла участие заместитель министра Наталья Хорова, обсуждались вопросы развития медицины в Рязанской области, были намечены пути дальнейшего сотрудничества между министерством здравоохранения РФ и правительством региона.
"Губернатор Николай Любимов обратился к министру Веронике Скворцовой с просьбой содействия в строительстве главного лечебного корпуса Областного клинического онкологического диспансера в Рязани. Руководитель федерального ведомства выразила готовность оказать поддержку региону в этом вопросе", - говорится в сообщении.
Как отмечает облправительство, в настоящее время такие возможности предусмотрены национальным проектом "Здравоохранение".
Рязанский областной клинический онкологический диспансер является одним из ведущих медицинских учреждений по оказанию специализированной и высокотехнологической помощи населению региона. На его базе действуют 14 клинических и параклинических отделений. В настоящее время диспансер расположен в приспособленных, признанных аварийными зданиях 1953 и 1912 годов постройки. Правительством Рязанской области выделены средства на разработку проектно-сметной документации, которая проходит государственную экспертизу. Проектная стоимость строительства составляет 5,4 миллиарда рублей.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года - под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.