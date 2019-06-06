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РИА Новости
Рязанская область

Минздрав окажет поддержку Рязанской области в строительстве онкодиспансера

Вчера, 21:57
26
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме
РЯЗАНЬ, 6 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ намерено помочь Рязанской области в строительстве главного лечебного корпуса Областного клинического онкологического диспансера, сообщает в четверг правительство региона.
В ходе Петербургского международного экономического форума губернатор Рязанской области Николай Любимов провел встречу с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой. На встрече, в которой также приняла участие заместитель министра Наталья Хорова, обсуждались вопросы развития медицины в Рязанской области, были намечены пути дальнейшего сотрудничества между министерством здравоохранения РФ и правительством региона.
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"Губернатор Николай Любимов обратился к министру Веронике Скворцовой с просьбой содействия в строительстве главного лечебного корпуса Областного клинического онкологического диспансера в Рязани. Руководитель федерального ведомства выразила готовность оказать поддержку региону в этом вопросе", - говорится в сообщении.
Как отмечает облправительство, в настоящее время такие возможности предусмотрены национальным проектом "Здравоохранение".
Рязанский областной клинический онкологический диспансер является одним из ведущих медицинских учреждений по оказанию специализированной и высокотехнологической помощи населению региона. На его базе действуют 14 клинических и параклинических отделений. В настоящее время диспансер расположен в приспособленных, признанных аварийными зданиях 1953 и 1912 годов постройки. Правительством Рязанской области выделены средства на разработку проектно-сметной документации, которая проходит государственную экспертизу. Проектная стоимость строительства составляет 5,4 миллиарда рублей.
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