Путин и Си Цзиньпин посетили выставку в СПбГУ

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на торжественном вечере, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на торжественном вечере, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин осмотрели в здании Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) выставку, посвящённую сотрудничеству РФ и Китая.

Экскурсию провёл ректор СПбГУ Николай Кропачев.

На выставке представлены книги разных эпох, которые переводит университет с китайского на русский язык и издаёт в России. В частности, представлена редкая рукописная книга XVII века о плавлении металлов. Ее подарил университету китайский коллекционер. Ректор передал копию этой книги в подарок председателю КНР.

На выставке представлены и современные издания.