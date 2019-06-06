Путин и Си Цзиньпин посетили выставку в СПбГУ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин осмотрели в здании Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) выставку, посвящённую сотрудничеству РФ и Китая.
Экскурсию провёл ректор СПбГУ Николай Кропачев.
На выставке представлены книги разных эпох, которые переводит университет с китайского на русский язык и издаёт в России. В частности, представлена редкая рукописная книга XVII века о плавлении металлов. Ее подарил университету китайский коллекционер. Ректор передал копию этой книги в подарок председателю КНР.
На выставке представлены и современные издания.
Лидеры приехали в университет на церемонию вручения председателю КНР степени почётного доктора. После церемонии студенты СПбГУ подарили лидерам свои картины. Студент из Китая Рон Гуан подарил Путину картину "Рисовые чеки ранней весной", а студентка Анастасия Шмакова из Санкт-Петербурга подарила председателю КНР живописное полотно "Сон о северной столице". Лидеры поблагодарили студентов за подарки, после чего Си Цзиньпин оставил памятную запись в книге почётных гостей университета.
Вчера, 20:30Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ