Поморье и Поволжье договорились о сотрудничестве

АРХАНГЕЛЬСК, 6 июн – РИА Новости. Руководители Поморья и Ульяновской области Игорь Орлов и Сергей Морозов в рамках деловой программы ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве между регионами, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

Соглашение предусматривает взаимодействие регионов в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, культурной и иных сферах.

"Наши регионы связывают многолетние дружеские отношения. Сегодня сотрудничество обрело документальную форму. У нас много общих дел. И соглашение позволит сделать очередной шаг вперед в формировании инвестиционной привлекательности наших регионов, достижении целей национальных проектов и в интересах жителей наших областей в целом", - цитирует пресс-служба слова Орлова.

В числе приоритетных направлений сотрудничества названы промышленное производство, сельское хозяйство, торговля, строительство, транспорт, здравоохранение, образование, наука, охрана окружающей среды, культура и спорт.

Отдельными пунктами документа предусмотрено сотрудничество Архангельской и Ульяновской областей в сфере развития возобновляемых источников энергии, инвестиционной и инновационной деятельности, туризма, а также социальной защиты населения.