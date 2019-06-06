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РИА Новости
Архангельская область

Поморье и Поволжье договорились о сотрудничестве

Вчера, 17:54
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АРХАНГЕЛЬСК, 6 июн – РИА Новости. Руководители Поморья и Ульяновской области Игорь Орлов и Сергей Морозов в рамках деловой программы ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве между регионами, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
Соглашение предусматривает взаимодействие регионов в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, культурной и иных сферах.
"Наши регионы связывают многолетние дружеские отношения. Сегодня сотрудничество обрело документальную форму. У нас много общих дел. И соглашение позволит сделать очередной шаг вперед в формировании инвестиционной привлекательности наших регионов, достижении целей национальных проектов и в интересах жителей наших областей в целом", - цитирует пресс-служба слова Орлова.
В числе приоритетных направлений сотрудничества названы промышленное производство, сельское хозяйство, торговля, строительство, транспорт, здравоохранение, образование, наука, охрана окружающей среды, культура и спорт.
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Отдельными пунктами документа предусмотрено сотрудничество Архангельской и Ульяновской областей в сфере развития возобновляемых источников энергии, инвестиционной и инновационной деятельности, туризма, а также социальной защиты населения.
Глава Ульяновской области Сергей Морозов убежден, что соглашение позволит двум субъектам РФ обмениваться лучшими практиками в самых разных сферах деятельности. С этой целью делегация региона намерена в ближайшее время побывать в Архангельской области, говорится в сообщении пресс-службы.
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