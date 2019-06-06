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РИА Новости

Кучма раскритиковал Раду за отказ рассматривать законопроекты Зеленского

Вчера, 17:53
1963
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредставитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
© Sputnik / Виктор Толочко
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Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
КИЕВ, 6 июн - РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма раскритиковал работу Верховной рады, которая отказывается рассматривать законопроекты, поданные президентом Украины Владимиром Зеленским.
В четверг Рада отказалась отправить в отставку глав МИД, Минобороны и СБ Украины, о чем просил президент. Также Рада не включила в повестку дня сессии поданный президентом закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение.
Представитель президента Украины В. Зеленского в Верховной раде Украины Руслан Стефанчук (справа) на заседании Верховной рады Украины
5 июня, 16:36
Представитель Зеленского пожаловался на отсутствие поддержки в Раде
"Каждый документ, который президент подает в парламент, блокируется. Сегодня он попросил уволить там раз, два, три - никого (не уволили - Прим. ред.). Он подает закон документ по (незаконному обогащению - Прим. ред.), его не включили в повестку дня... блокада идет в этом плане. Давайте вместе думать про завтрашний день", - сказал Кучма на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады. 21 мая 2019 года
Вчера, 16:06
Политолог: противостояние Рады и Зеленского зашло очень далекоРада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ. Комментируя ситуацию в эфире радио Sputnik, политолог Александр Асафов отметил, что подобный политический хаос является для Украины привычным делом.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Однако Владимир Зеленский после вступления в должность президента подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
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