Кучма раскритиковал Раду за отказ рассматривать законопроекты Зеленского

Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019

Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019

КИЕВ, 6 июн - РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма раскритиковал работу Верховной рады, которая отказывается рассматривать законопроекты, поданные президентом Украины Владимиром Зеленским.

В четверг Рада отказалась отправить в отставку глав МИД, Минобороны и СБ Украины, о чем просил президент. Также Рада не включила в повестку дня сессии поданный президентом закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

"Каждый документ, который президент подает в парламент, блокируется. Сегодня он попросил уволить там раз, два, три - никого (не уволили - Прим. ред.). Он подает закон документ по (незаконному обогащению - Прим. ред.), его не включили в повестку дня... блокада идет в этом плане. Давайте вместе думать про завтрашний день", - сказал Кучма на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.