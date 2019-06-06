В Подмосковье начал работу координационный онкоцентр

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Координационный онкологический центр создан на базе МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, говорится в пресс-релизе минисерства здравоохранения Московской области.

"Создание новой структуры - Координационного онкологического центра, позволит оптимизировать не только лекарственное обеспечение, но и повысить качество лечения пациентов со злокачественными новообразованиями", - цитирует пресс-служба министра Дмитрия Матвеева.