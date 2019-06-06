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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье начал работу координационный онкоцентр

Вчера, 17:50
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Координационный онкологический центр создан на базе МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, говорится в пресс-релизе минисерства здравоохранения Московской области.
"Создание новой структуры - Координационного онкологического центра, позволит оптимизировать не только лекарственное обеспечение, но и повысить качество лечения пациентов со злокачественными новообразованиями", - цитирует пресс-служба министра Дмитрия Матвеева.
Отмечается, что основной задачей центра является стратегическое развитие онкологической службы Московской области и координация всех участников лечебно-диагностического процесса.
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