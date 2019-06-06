Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T17:44Z
https://ria.ru/20190606/1555338177.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В ЛНР заявили, что силовики обстреляли из гранатомета поселок

Вчера, 17:44
222
ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из гранатомета по жилому массиву поселка Голубовское в Донбассе, жертв нет, заявил в четверг журналистам начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
"Сегодня в 9.05 (совпадает с мск) боевики десятой горно-штурмовой бригады (ВС Украины - ред.)... из района населенного пункта Новотошковское обстреляли населенный пункт Голубовское", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что украинские силовики выпустили по жилым районам 10 гранат из автоматического гранатомета станкового (АГС). По данным Народной милиции ЛНР, в результате обстрела повреждения получил жилой дом, жертв нет. "Факт обстрела населенного пункта задокументирован, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела в отношении командира десятой бригады ВСУ Зубанича", - добавил Осадчий.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
Вчера, 07:55
В ЛНР сообщили об одном обстреле со стороны украинских силовиков за сутки
000050
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Леонид Кучма
Кучма призвал военных в Донбассе "не отвечать на провокационные обстрелы"
РИА
Новости
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
В ДНР раскритиковали условие Луценко по возобновлению торговых отношений
Паспорта граждан ДНР и РФ
В ДНР раскритиковали украинский проект о лишении имущества жителей Донбасса
Лента
новостей
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
Киев хочет согласовать "дорожную карту" по Донбассу в "нормандском формате"
ВСУ обстреляли район насосной станции, заявили в ДНР
Подтопленный в результате проливных дождей дом в селе Губеревац, Сербия
В Сербии объявили режим ЧС из-за наводнений
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске
Кучма призвал СНБО рассмотреть вопрос о снятии блокады Донбасса
В США машина с курсантами военной академии попала в аварию на полигоне
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин назвал Словакию одной из важных стран-партнеров России
Генеральный директор ПАО Газпром нефть Александр Дюков на сессии В погоне за искусственным интеллектом. Кто победит в глобальном соревновании? в рамках ПМЭФ-2019
Глава "Газпром нефти" рассказал, сколько топлива загрязнилось в "Дружбе"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Россия не собирается вмешиваться в американские выборы, заявил Путин
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
В ЛНР сообщили об одном обстреле со стороны украинских силовиков за сутки
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
Кучма раскритиковал Раду за отказ рассматривать законопроекты Зеленского
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Юнкер выступил за увеличение числа женщин на руководящих постах в ЕК
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о договоре с "Совкомфлотом" по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
00:16Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
00:14Матвиенко призвала воспитывать молодежь в духе семейных ценностей
00:08Главред "Эха Москвы" извинился перед Симоньян за инцидент с Любовью Соболь
Лента новостейМолния