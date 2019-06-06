В ЛНР заявили, что силовики обстреляли из гранатомета поселок

ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из гранатомета по жилому массиву поселка Голубовское в Донбассе, жертв нет, заявил в четверг журналистам начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

"Сегодня в 9.05 (совпадает с мск) боевики десятой горно-штурмовой бригады (ВС Украины - ред.)... из района населенного пункта Новотошковское обстреляли населенный пункт Голубовское", - заявил Осадчий.

Он уточнил, что украинские силовики выпустили по жилым районам 10 гранат из автоматического гранатомета станкового (АГС). По данным Народной милиции ЛНР, в результате обстрела повреждения получил жилой дом, жертв нет. "Факт обстрела населенного пункта задокументирован, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела в отношении командира десятой бригады ВСУ Зубанича", - добавил Осадчий.