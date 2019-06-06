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РИА Новости
Республика Татарстан

Банк "Ак Барс" и Mastercard будут развивать финансовые сервисы в Татарстане

Вчера, 17:03
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКазанский кремль и Кремлевская транспортная дамба
Казанский кремль и Кремлевская транспортная дамба
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Казанский кремль и Кремлевская транспортная дамба. Архивное фото
КАЗАНЬ, 6 июн - РИА Новости. Банк "Ак Барс" и Mastercard в четверг подписали протокол о намерениях по развитию финансовых сервисов для жителей Татарстана, сообщает кредитная организация.
Документ подписан в рамках Петербургского международного экономического форума в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова.
"Ак Барс" банк и Mastercard подписали протокол о намерениях, в котором обозначили направления совместного развития финансовых сервисов для жителей Республики Татарстан. Подписание соглашения закрепило долгосрочное сотрудничество финансовых организаций по созданию доступной банковской инфраструктуры и развитию инновационного потенциала регионов России", - говорится в сообщении.
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В частности, до конца 2019 года планируется запустить сервис "Наличные с покупкой" в большинстве предприятий, подключенных к эквайрингу "Ак Барс" банка, чтобы жители республики могли пользоваться современной банковской инфраструктурой везде, где им удобно: в продуктовых магазинах, аптеках, на автозаправках, в кафе, ресторанах и гостиницах.
В партнерстве с "Ак Барс" банком в апреле этого года Mastercard запустил один из первых в России сервисов "Наличные с покупкой". Жители уже 20 населенных пунктов республики, где нет банковских отделений и банкоматов, могут снимать наличные прямо в кассах магазинов. Сервис появился в торговых предприятиях ряда сел и деревень Сабинского района республики. Сейчас ведется активная работа над распространением нового решения, чтобы сервис был доступен по всей стране и для держателей карт всех банков.
Акционерный коммерческий банк "Ак Барс" учрежден правительством Татарстана в 1993 году, входит в 20-ку крупнейших банков России, первый по величине банк Татарстана. В числе основных акционеров банка Государственный жилищный фонд при президенте Татарстана – 20,41% акций, Минземимущество Татарстана – 19,79%, госхолдинг ОАО "Связьинвестнефтехим" - 13,61%, ПАО "Татнефть" - 10,41%. Банк располагает всеми видами существующих в РФ банковских лицензий и оказывает более 100 видов услуг.
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Mastercard – технологическая компания, работающая в глобальной платежной индустрии. Продукты и решения Mastercard позволяют проще, безопаснее и эффективнее решать повседневные задачи: делать покупки, путешествовать, вести бизнес и управлять финансами.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнёром ПМЭФ.
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Республика ТатарстанТатарстанЭкономика
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