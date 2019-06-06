Банк "Ак Барс" и Mastercard будут развивать финансовые сервисы в Татарстане

КАЗАНЬ, 6 июн - РИА Новости. Банк "Ак Барс" и Mastercard в четверг подписали протокол о намерениях по развитию финансовых сервисов для жителей Татарстана, сообщает кредитная организация.

Документ подписан в рамках Петербургского международного экономического форума в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова.

"Ак Барс" банк и Mastercard подписали протокол о намерениях, в котором обозначили направления совместного развития финансовых сервисов для жителей Республики Татарстан. Подписание соглашения закрепило долгосрочное сотрудничество финансовых организаций по созданию доступной банковской инфраструктуры и развитию инновационного потенциала регионов России", - говорится в сообщении.

В частности, до конца 2019 года планируется запустить сервис "Наличные с покупкой" в большинстве предприятий, подключенных к эквайрингу "Ак Барс" банка, чтобы жители республики могли пользоваться современной банковской инфраструктурой везде, где им удобно: в продуктовых магазинах, аптеках, на автозаправках, в кафе, ресторанах и гостиницах.

В партнерстве с "Ак Барс" банком в апреле этого года Mastercard запустил один из первых в России сервисов "Наличные с покупкой". Жители уже 20 населенных пунктов республики, где нет банковских отделений и банкоматов, могут снимать наличные прямо в кассах магазинов. Сервис появился в торговых предприятиях ряда сел и деревень Сабинского района республики. Сейчас ведется активная работа над распространением нового решения, чтобы сервис был доступен по всей стране и для держателей карт всех банков.

Акционерный коммерческий банк "Ак Барс" учрежден правительством Татарстана в 1993 году, входит в 20-ку крупнейших банков России, первый по величине банк Татарстана. В числе основных акционеров банка Государственный жилищный фонд при президенте Татарстана – 20,41% акций, Минземимущество Татарстана – 19,79%, госхолдинг ОАО "Связьинвестнефтехим" - 13,61%, ПАО "Татнефть" - 10,41%. Банк располагает всеми видами существующих в РФ банковских лицензий и оказывает более 100 видов услуг.

Mastercard – технологическая компания, работающая в глобальной платежной индустрии. Продукты и решения Mastercard позволяют проще, безопаснее и эффективнее решать повседневные задачи: делать покупки, путешествовать, вести бизнес и управлять финансами.