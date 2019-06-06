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РИА Новости
Тверская область

Руденя: в Верхневолжье могут реализовать крупный инвестпроект в сфере АПК

Вчера, 16:53
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© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиВ Верхневолжье могут реализовать крупный инвестпроект в сфере АПК
В Верхневолжье могут реализовать крупный инвестпроект в сфере АПК
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 6 июн – РИА Новости. На территории Тверской области планируется реализовать крупный инвестиционный проект в сфере молочного животноводства, перспективы его реализации обсудили в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор области Игорь Руденя и президент Группы компаний "Кабош" Дмитрий Матвеев, сообщает пресс-служба областного правительства.
Группа компаний "Кабош" является одним из крупнейших агрохолдингов России. Основные направления ее деятельности — производство молока, сыров, выращивание овощей в закрытом грунте. В состав "Кабош" входят 4 предприятия на территории Псковской, поголовье коров составляет 10 тысяч голов.

"Развитие АПК — один из приоритетов для экономики Верхневолжья. В регионе уже действуют крупные агропромышленные площадки, отрасль обладает большим потенциалом для инвестиций. Область готова поддерживать инвесторов, предоставлять им льготы", - сказал глава региона Игорь Руденя.

По словам Матвеева, которые приводит пресс-служба, речь идет о возможном строительстве нескольких молочно-товарных комплексов.
"Нам необходимы земли для заготовки кормов. Прежде всего, рассматриваем участки сельхозназначения, которые в настоящее время не используются. Мы можем ввести их в оборот", — сказал Матвеев.
По ин\формации пресс=службы, на первом этапе предполагается строительство двух молочно-товарных комплексов на 4300 голов крупного рогатого скота каждый, козьей и овечьей ферм по 5000 голов каждая, телятников на 40000 голов. Ожидаемый объем инвестиций — 13 миллиардов рублей. Также планируется создание производства сыра, финансирование проекта превысит 27 миллиардов рублей.
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