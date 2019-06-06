Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T16:02Z
https://ria.ru/20190606/1555331860.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155485/05/1554850589_0:0:3314:1864_1036x0_80_0_0_e0bc35fafdabaacb6294e847c609278c.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Скандал с вице-канцлером не повлияет на отношения с Россией, заявил политик

Вчера, 16:02
537
© REUTERS / Leonhard FoegerАгитационный плакат c портретом Ханса-Кристиана Штрахе в Вене, Австрия
Агитационный плакат c портретом Ханса-Кристиана Штрахе в Вене, Австрия
© REUTERS / Leonhard Foeger
Агитационный плакат c портретом Ханса-Кристиана Штрахе в Вене, Австрия. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости.  Член Австрийской народной партии (АНП), президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль заявил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что политический скандал в Австрии не скажется на российско-австрийских отношениях.
За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ Spiegel и Sueddeutsche Zeitung синхронно опубликовали видеоматериалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии, а по последним сообщениям СМИ - боснийской студенткой. Сами издания, опубликовавшие скандальный материал, указали на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Публикация стремительно привела к внутриполитическому кризису в Австрии: после отставки Штрахе дошло до отставки всего правительства страны во главе с Себастьяном Курцем. Страну ждут досрочные выборы в сентябре.
Агитационный плакат c портретом Ханса-Кристиана Штрахе в Вене, Австрия
23 мая, 17:19
Захарова назвала скандал в Австрии манипуляцией общественным сознанием
"Нет, я гарантирую это", - заявил Ляйтль, отвечая на вопрос о том, повлияет ли политический скандал в Австрии на отношения двух стран.
Касаясь "Северного потока-2", Ляйтль отметил, что проект газопровода является "пересечением между политикой и экономикой".
"Я думаю, что в экономике это полезно, и мы поддерживаем это... Мы знаем, кто стоит за ним (проектом), кто выступает против, и мы знаем, кто выступает за. И я надеюсь, что те, кто за, заинтересованы в тесной связи между российский экономикой и европейской", - отметил Ляйтль.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
601000
Обсудить 0
Петербургский международный экономический форумХайнц-Кристиан ШтрахеАвстрияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
РИА
Новости
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Работа авиадиспетчеров аэропорта Домодедово
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Лента
новостей
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал вопрос о новом британском премьере
Елена Малышева
Малышева рассказала о "механизме истребления" женщин старше 50 лет
Флаги России и Евросоюза
Советник Ципраса призвал срочно провести саммит Россия-ЕС
Лотерея
Американец выиграл в лотерею $345 млн благодаря печенью с предсказанием
Логотип Газпрома на заводе по производству труб для газопровода
Энергобезопасность Европы невозможна без России, заявил советник Ципраса
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Россия обеспокоена военным сотрудничеством Японии с США
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко потребовал объяснить предложение по снятию блокады Донбасса
Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин на сессии Мировая экономика в поисках баланса в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019. 6 июня 2019
Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над "Русалом"
В Подмосковье провели очень тихое задержание из-за спящего ребенка
В Подмосковье провели "очень тихое" задержание из-за спящего ребенка
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о договоре с "Совкомфлотом" по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
00:16Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
00:14Матвиенко призвала воспитывать молодежь в духе семейных ценностей
00:08Главред "Эха Москвы" извинился перед Симоньян за инцидент с Любовью Соболь
Лента новостейМолния