Скандал с вице-канцлером не повлияет на отношения с Россией, заявил политик

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Член Австрийской народной партии (АНП), президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль заявил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что политический скандал в Австрии не скажется на российско-австрийских отношениях.

За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ Spiegel и Sueddeutsche Zeitung синхронно опубликовали видеоматериалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии, а по последним сообщениям СМИ - боснийской студенткой. Сами издания, опубликовавшие скандальный материал, указали на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Публикация стремительно привела к внутриполитическому кризису в Австрии: после отставки Штрахе дошло до отставки всего правительства страны во главе с Себастьяном Курцем. Страну ждут досрочные выборы в сентябре.

"Нет, я гарантирую это", - заявил Ляйтль, отвечая на вопрос о том, повлияет ли политический скандал в Австрии на отношения двух стран.

Касаясь "Северного потока-2", Ляйтль отметил, что проект газопровода является "пересечением между политикой и экономикой".

"Я думаю, что в экономике это полезно, и мы поддерживаем это... Мы знаем, кто стоит за ним (проектом), кто выступает против, и мы знаем, кто выступает за. И я надеюсь, что те, кто за, заинтересованы в тесной связи между российский экономикой и европейской", - отметил Ляйтль.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.