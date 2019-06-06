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РИА Новости
Новости Подмосковья

Московская область стала лидером по числу инвестпроектов в России

Вчера, 15:51
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Лидерами по количеству инвестиционных проектов, которые заработали в прошлом году, стали Москва и Подмосковье. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные "Исследования инвестиционной привлекательности стран Европы" от компании EY.
Кроме того, согласно исследованию Россия вошла в топ-10 инвестиционно привлекательных стран Европы – она находится на девятом месте. Стоит отметить, что наибольшее количество проектов запустили в столице – 61. На следующем месте после Москвы находится Санкт-Петербург, где открыли 25 проектов. Далее – Приморский край, где было создано 14 программ.
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Всего в прошлом году в России запустили 211 проектов, в которые были вложены зарубежные деньги. Чаще всего инвестировали представители Германии, Китая, США и Франции.
Больше всего предпринимателей привлекает агропродовольственный сектор, производство машин, химии и пластика. Также замечен рост цифровых проектов – с 8 до 24.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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