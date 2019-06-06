Московская область стала лидером по числу инвестпроектов в России

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Лидерами по количеству инвестиционных проектов, которые заработали в прошлом году, стали Москва и Подмосковье. Об этом сообщил телеканал Лидерами по количеству инвестиционных проектов, которые заработали в прошлом году, стали Москва и Подмосковье. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные "Исследования инвестиционной привлекательности стран Европы" от компании EY.

Кроме того, согласно исследованию Россия вошла в топ-10 инвестиционно привлекательных стран Европы – она находится на девятом месте. Стоит отметить, что наибольшее количество проектов запустили в столице – 61. На следующем месте после Москвы находится Санкт-Петербург, где открыли 25 проектов. Далее – Приморский край, где было создано 14 программ.

Всего в прошлом году в России запустили 211 проектов, в которые были вложены зарубежные деньги. Чаще всего инвестировали представители Германии, Китая, США и Франции.