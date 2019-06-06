Зеленский не изменит политику Украины в области языка, считает эксперт

"По факту мы видим, что все действия нынешнего правительства скорее всего будут направлены на продолжение этой политики. Мы не видим стремления Зеленского отменить дискриминационный закон... и мы видим лишь слабые попытки заигрывания с жителями юго-востока путем наивного перехода на русский язык во время дебатов или во время инаугурационной речи", - заявил Безпалько на пресс-конференции "Русский язык на Украине: возможен ли компромисс?".