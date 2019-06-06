Зеленский не изменит политику Украины в области языка, считает эксперт

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Новый президент Украины Владимир Зеленский вряд ли изменит политику властей по ограничению использования русского языка, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
"По факту мы видим, что все действия нынешнего правительства скорее всего будут направлены на продолжение этой политики. Мы не видим стремления Зеленского отменить дискриминационный закон... и мы видим лишь слабые попытки заигрывания с жителями юго-востока путем наивного перехода на русский язык во время дебатов или во время инаугурационной речи", - заявил Безпалько на пресс-конференции "Русский язык на Украине: возможен ли компромисс?".
Бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Парламент Украины принял этот закон в конце апреля, но оппозиционеры внесли постановление об отмене. По их мнению, при рассмотрении была нарушена процедура его принятия, а само решение не отвечает конституции. Однако Рада отказалась отменять этот закон.
Вчера, 13:40Депутаты постарались. Рада приняла закон о ВСК, но не как хотел ЗеленскийРада приняла закон о полномочиях спецкомиссий по подготовке импичмента президента. В эфире радио Sputnik директор Института трансформации общества (Киев) Олег Соскин прокомментировал действия украинских парламентариев.