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РИА Новости
Тверская область

Руденя: Верхневолжье заинтересовано в создании комплекса СПГ в регионе

Вчера, 15:41
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 6 июн – РИА Новости. Перспективы строительства в Тверской области комплекса по производству сжиженного природного газа обсудил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор области Игорь Руденя и председатель Совета директоров "Газпром СПГ технологии" Алексей Кахидзе, сообщает пресс-служба областного правительства.
По мнению главы региона, реализация проекта позволит обеспечить занятость населения, развитие инфраструктурных комплексов на ключевых федеральных трассах, увеличить объемы поставки экономичного и экологичного топлива.
В регионе запланировано создание всей необходимой инфраструктуры для производства сжиженного природного газа. Комплекс станет основным источником этого вида топлива для шести криогенных автозаправочных станций вдоль федеральных трасс М-10 и М-11. Строительство АЗС запланировано ПАО "Газпром" до 2030 года. Кроме того, топливом будут обеспечиваться временные заправочные пункты терминально-логистических центров.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
3 июня, 15:49
Руденя: Верхневолжье должно выйти на новый уровень инвестпривлекательности
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Тверская областьПМЭФ-2019Игорь Руденя
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