Руденя: Верхневолжье заинтересовано в создании комплекса СПГ в регионе

ТВЕРЬ, 6 июн – РИА Новости . Перспективы строительства в Тверской области комплекса по производству сжиженного природного газа обсудил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор области Игорь Руденя и председатель Совета директоров "Газпром СПГ технологии" Алексей Кахидзе, сообщает пресс-служба областного правительства.

В регионе запланировано создание всей необходимой инфраструктуры для производства сжиженного природного газа. Комплекс станет основным источником этого вида топлива для шести криогенных автозаправочных станций вдоль федеральных трасс М-10 и М-11. Строительство АЗС запланировано ПАО "Газпром" до 2030 года. Кроме того, топливом будут обеспечиваться временные заправочные пункты терминально-логистических центров.