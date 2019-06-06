В Мордовии у реконструкторов изъяли самодельную пушку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн — РИА Новости. Самодельную пушку изъяли сотрудники полиции у нижегородских реконструкторов в Мордовии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД по Республике Мордовия.

"Сотрудниками отделения уголовного розыска в Атюрьевском районе Мордовии был выявлен факт незаконного изготовления самодельного огнестрельного оружия двумя жителями Нижегородской области. Установлено, что один из мужчин незаконно хранил кустарно изготовленную пушку с 2013 года по 23 февраля 2019 года в помещении молодежного объединения в городе Саров. Мужчина привез самодельное огнестрельное оружие в Мордовию в качестве реквизита для театрализованной военно-исторической реконструкции", - говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники полиции направили оружие в Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз в Москву. Проведенное исследование показало, что изъятая пушка является самодельным огнестрельным дульнозарядным оружием, пригодным для стрельбы. По устройству пушка схожа с артиллерийскими орудиями, стоявшими на вооружении русской армии XVIII - начала XIX века.

"В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 223 УК РФ (Незаконное изготовление оружия) и части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия)", - отмечается в сообщении.