Чижов призвал ЕС и Россию выработать новую модель взаимоотношений

"Еще одна проблема отношений Евросоюза и России, более глобального характера, состоит в отсутствии понимания того, какой должна быть сама модель этих отношений. Сформировать его, на мой взгляд, не менее важно, чем восстановить в полном объеме те контакты, которые в последние годы были заморожены, подчеркну - не по нашей вине", - сказал Чижов, выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в рамках ПМЭФ-2019.