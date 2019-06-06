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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Чижов призвал ЕС и Россию выработать новую модель взаимоотношений

Вчера, 15:37
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© РИА Новости / Геннадий МельникПостпред России при Европейском союзе Владимир Чижов
Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Брюсселю и Москве нужно выработать новую модель взаимоотношений, восстановить замороженные ранее контакты, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Еще одна проблема отношений Евросоюза и России, более глобального характера, состоит в отсутствии понимания того, какой должна быть сама модель этих отношений. Сформировать его, на мой взгляд, не менее важно, чем восстановить в полном объеме те контакты, которые в последние годы были заморожены, подчеркну - не по нашей вине", - сказал Чижов, выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в рамках ПМЭФ-2019.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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