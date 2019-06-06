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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин: негативные последствия от повышения НДС имеют краткосрочный эффект

Вчера, 15:16
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Негативные последствия от повышения НДС имеют краткосрочный эффект, расчеты подтверждают, что вложения в экономику и инфраструктуру приведут к увеличению темпов роста экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наименьший урон при определении источника финансирования, обязательства со стороны государства, все-таки одна, не единственная, но одна из мер - это повышение НДС. Мы при этом понимали, что это нанесет на первом этапе ущерб экономическому росту. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет: НДС повышена, значит активность поменьше и так далее", - заявил Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
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Глава государства подчеркнул, что данные последствия временные, и, по расчетам, ожидается экономический рост.
"Но мы считали, что это краткосрочный эффект будет, где-то на полгода, не больше. А потом за счет вложений, вливаний в экономику, в ту же самую инфраструктуру это приведет к толчку и увеличению темпов роста. Пока все подтверждают наши предварительные расчеты", - отметил он.
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