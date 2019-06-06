Путин: негативные последствия от повышения НДС имеют краткосрочный эффект

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Негативные последствия от повышения НДС имеют краткосрочный эффект, расчеты подтверждают, что вложения в экономику и инфраструктуру приведут к увеличению темпов роста экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наименьший урон при определении источника финансирования, обязательства со стороны государства, все-таки одна, не единственная, но одна из мер - это повышение НДС. Мы при этом понимали, что это нанесет на первом этапе ущерб экономическому росту. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет: НДС повышена, значит активность поменьше и так далее", - заявил Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

Глава государства подчеркнул, что данные последствия временные, и, по расчетам, ожидается экономический рост.