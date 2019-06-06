Путин рассказал о разногласиях с США

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия не согласна с позицией США по климату, не поддерживает позицию по Венесуэле и Ирану, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы не согласны с позицией по климату. Российская Федерация, и я уже сказал об этом, подписалась под этим Парижским соглашением. А еще и под Киотским соглашением подписывалась и выполняла все, и выполнила. Под парижским подписалась и намерена выполнять. И мы не только намерены, а мы делаем это все", - заявил Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

Путин отметил, что "если мы хотим чего-то достичь, каких-то результатов, нужно относиться друг к другу с уважением".

"Вот и к Соединенным Штатам и к их президенту надо относиться с уважением. Другое дело, это не значит, что нужно со всем соглашаться, и мы не соглашаемся", - сказал он.