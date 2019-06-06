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РИА Новости

Путин рассказал о разногласиях с США

Вчера, 15:14
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия не согласна с позицией США по климату, не поддерживает позицию по Венесуэле и Ирану, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы не согласны с позицией по климату. Российская Федерация, и я уже сказал об этом, подписалась под этим Парижским соглашением. А еще и под Киотским соглашением подписывалась и выполняла все, и выполнила. Под парижским подписалась и намерена выполнять. И мы не только намерены, а мы делаем это все", - заявил Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Вчера, 15:21
Путин назвал сферы, в которых интересы России и ЕС совпадают
Путин отметил, что "если мы хотим чего-то достичь, каких-то результатов, нужно относиться друг к другу с уважением".
"Вот и к Соединенным Штатам и к их президенту надо относиться с уважением. Другое дело, это не значит, что нужно со всем соглашаться, и мы не соглашаемся", - сказал он.
"Мы не можем поддержать все, что делается в отношении Венесуэлы. И уж тем более мы не поддерживаем ничего, что делается в отношении Ирана. Наша позиция является открытой, прозрачной и обоснованной, насколько мы понимаем. Мы дискутируем с нашими партнерами по этим вопросам и стараемся их убедить в том, что нет необходимости прибегать к таким мерам, которые бы разрушали позитив, достигнутый тяжелой работой прошлых лет и ничего не создавали бы на ближайшую перспективу", - сказал Путин.
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Владимир ПутинРоссияСШАВ мире
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