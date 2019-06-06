Путин прокомментировал ситуацию с ракетной программой Ирана

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Никто не запрещает обсуждать с Ираном ракетную программу, которая может вызывать обеспокоенность, но это не повод, чтобы разрушать ранее достигнутые успехи, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хорошо, есть вопросы к ракетной программе, есть вопросы какие-то региональные. Пожалуйста, но кто запрещает обсуждать с Ираном эти вопросы? Но это не обязательно делать, разрушая что-то, достигнутое ранее", - заявил Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ.
"Вот в этом мы с действующей администрацией (США) не согласны. И стараемся убедить их, что такой способ или попытка решения каких-то проблем являются контрпродуктивными", - добавил он.