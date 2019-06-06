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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин прокомментировал ситуацию с ракетной программой Ирана

Вчера, 15:13
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Никто не запрещает обсуждать с Ираном ракетную программу, которая может вызывать обеспокоенность, но это не повод, чтобы разрушать ранее достигнутые успехи, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хорошо, есть вопросы к ракетной программе, есть вопросы какие-то региональные. Пожалуйста, но кто запрещает обсуждать с Ираном эти вопросы? Но это не обязательно делать, разрушая что-то, достигнутое ранее", - заявил Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ.
Санкции США против Ирана
9 августа 2018, 16:38
Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
"Вот в этом мы с действующей администрацией (США) не согласны. И стараемся убедить их, что такой способ или попытка решения каких-то проблем являются контрпродуктивными", - добавил он.
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Петербургский международный экономический форумИранВ мире
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