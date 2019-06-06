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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин рассказал об инфляции после повышения НДС

Вчера, 15:04
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Инфляция в 2019 году в "5 с небольшим" процентов после повышения НДС - это лучше, чем ожидали власти, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями информационных агентств.
Путин отметил, что Россия вышла на траекторию устойчивого роста, это связано с внешнеэкономической конъюнктурой, с внутриэкономическими факторами, факторами экономической политики российского руководства, прежде всего, - с устойчивой макроэкономической ситуацией.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Вчера, 09:37
Орешкин не исключил, что к концу года инфляция опустится ниже 4%
"Вот у нас в прошлом году была четыре с небольшим (процента) инфляция, в этом году вот в годовом измерении пять с небольшим (процентов). И это после повышения НДС. Это лучше, чем мы ожидали", - сказал российский президент.
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Петербургский международный экономический форумВладимир ПутинРоссияЭкономика
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