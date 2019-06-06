США расценивают Венесуэлу как свой "задний двор", заявил Путин

"Вот нравится (президент Венесуэлы Николас) Мадуро кому-то, не нравится, но говорить о том, что возможно вмешательство, в том числе военное, в Венесуэлу - хорошо это или плохо? Почему одна из ведущих стран позволяет себе это делать, считая, что весь американский континент - это ее "задний двор"? Какой пример в таких случаях Соединенные Штаты подают другим странам?", - сказал Путин на встрече с руководителями информационных агентств на полях ПМЭФ.