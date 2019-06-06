США расценивают Венесуэлу как свой "задний двор", заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что США относятся к Венесуэле как к своему "заднему двору" и выразил недоумение этой позицией.
"Вот нравится (президент Венесуэлы Николас) Мадуро кому-то, не нравится, но говорить о том, что возможно вмешательство, в том числе военное, в Венесуэлу - хорошо это или плохо? Почему одна из ведущих стран позволяет себе это делать, считая, что весь американский континент - это ее "задний двор"? Какой пример в таких случаях Соединенные Штаты подают другим странам?", - сказал Путин на встрече с руководителями информационных агентств на полях ПМЭФ.
21 мая, 08:00Вашингтону предлагают обменять Украину на Венесуэлу
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.