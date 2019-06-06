Россия выступает против вмешательства во внутренние дела Венесуэлы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия против вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информационных агентств.
"Мы вообще против вмешательства во внутренние политические дела других стран, считаем, что это приводит к очень тяжелым, если не сказать трагическим последствиям. И пример, скажем, таких стран, как Ливия, Ирак - это лучшее тому подтверждение. Наилучшими пожеланиями, как известно, выложена дорога в ад" - сказал Путин в ответ на вопрос журналистов, вывела ли Россия своих людей из Венесуэлы и обеспокоен ли Кремль, что цель США - это изменение режима вы Венесуэле, и, возможно, контроль над ее нефтяными запасами.
"Нужно набраться терпения, можно с кем угодно работать - с оппозицией, с действующими властями, но нельзя вмешиваться во внутренние дела", - добавил президент.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
В этом году во встрече в Путиным принимают участие президент испанского агентства EFE Фернандо Гарэа, главред итальянского агентства ANSA Луиджи Конту, гендиректор Deursche Presse-Aagentur Петер Кропш, гендиректор The Press Association Limited (Великобритания) Клайв Маршал, исполнительный директор по международной политике агентства Bloomberg Розалинд Мэтисон, президент агентства Associated Press Гарм Пруитт, председатель редколлегии Kyodo News Хироки Сугита, гендиректор иранского агентства IRNA Сейед Зийа Хашеми, президент китайского агентства Xinhua Цай Минчжао и гендиректор агентства France Presse Фабрис Фрис.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.