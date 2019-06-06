Россия выступает против вмешательства во внутренние дела Венесуэлы

"Мы вообще против вмешательства во внутренние политические дела других стран, считаем, что это приводит к очень тяжелым, если не сказать трагическим последствиям. И пример, скажем, таких стран, как Ливия, Ирак - это лучшее тому подтверждение. Наилучшими пожеланиями, как известно, выложена дорога в ад" - сказал Путин в ответ на вопрос журналистов, вывела ли Россия своих людей из Венесуэлы и обеспокоен ли Кремль, что цель США - это изменение режима вы Венесуэле, и, возможно, контроль над ее нефтяными запасами.