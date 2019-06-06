Киев направил запрещенное вооружение к линии соприкосновения, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 6 июн – РИА Новости. Колонна военной техники украинских силовиков, в составе которой реактивные системы залпового огня "Град" и самоходные артустановки (САУ), выдвинулась к линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

"По имеющейся информации, минувшей ночью из населенного пункта Артемовск в сторону Попасной выдвинулась колонна военной техники ВС Украины. В состав колонны входят САУ, РСЗО "Град", танки, БМП, бронетранспортеры и автомобили с боеприпасами", - сказал Филипоненко.

По его словам, украинские силовики продолжают нарушать условия размещения военной техники вблизи линии соприкосновения, а также наращивают группировку сил в зоне Операции объединенных сил (ООС).