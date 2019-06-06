РЭЦ выделяет более 350 млрд рублей на субсидии по кредитам промэкспортеров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) выделяет более 350 миллиардов рублей на субсидирование процентных ставок по кредитам компаний, занимающихся промышленным экспортом, что эквивалентно 7 триллионам рублей привлеченного финансирования, сообщил в ходе делового завтрака банка "ФК Открытие" на Петербургском международном экономическом форуме глава РЭЦ Андрей Слепнев.

"Мы видим, что более 350 миллиардов рублей (составляет) субсидирование процентных ставок по промышленному экспорту. Это серьезнейшие суммы. Мы считаем, что это эквивалентно примерно 7 триллионам рублей привлеченного финансирования", - сказал Слепнев.

Кроме того, РЭЦ планирует с 2019 года запустить новый механизм субсидирования страховой премии. Сейчас центр разрабатывает практическое решение, которое идейно уже принято правительством, добавил Слепнев.

По проектам, которые проходят как экспорт малого и среднего бизнеса, РЭЦ может субсидировать до 75% страховой премии, отметил глава РЭЦ. "Таким образом, государство через ЭКСАР, принимая на себя кредитный риск, ещё и субсидирует стоимость этого риска. Я думаю, что это позволит расширить предложение банков на сектор МСП", - сказал Слепнев.

Также предполагается возможность разрешить РЭЦ субсидировать до 50% страховой премии по крупным предприятиям, что окажет им существенную поддержку, отметил глава РЭЦ.

АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) – государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. Взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, а также сотрудничество с ключевыми отраслевыми и деловыми организациями позволяют РЭЦ совершенствовать условия ведения экспорта в России и нивелировать действие существующих барьеров при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Российский экспортный центр входит в группу ВЭБ.РФ.

В группу Российского экспортного центра интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций и АО "Росэксимбанк", что позволило оптимизировать ресурсы и создать эффективные бизнес-процессы по предоставление комплексных услуг экспортоориентированным компаниям.

Российский экспортный центр организует ряд мероприятий в рамках ПМЭФ-2019..

Основная пленарная сессия Группы РЭЦ запланирована на 7 июня и посвящена теме "Креативная экономика: стратегии продвижения высокотехнологичного экспорта". В рамках дискуссии представители власти и бизнеса обсудят, как эффективно совместить корпоративные стратегии продвижения и государственные меры поддержки, создав тем самым среду для успешного развития и экспорта креативных индустрий, а российскую юрисдикцию – привлекательной для компаний-производителей.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня.