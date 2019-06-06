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РИА Новости
Липецкая область

Точечную застройку в Липецке теперь будут согласовывать с жителями

Вчера, 13:01
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© Фото : Е.Н. ВиноградовСквер на проспекте Мира в Липецке
Сквер на проспекте Мира в Липецке
© Фото : Е.Н. Виноградов
ЛИПЕЦК, 6 июн — РИА Новости. Точечная застройка в Липецке теперь будет производиться только по согласованию с жителями близлежащих домов, заявил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.

"История со скандальной застройкой в одном из районов Липецке может закончиться для некоторых должностных лиц возбуждением уголовных дел. Сейчас стройка приостановлена, установлена камера, проконтролировано своевременное устранение застройщиком всех выявленных нарушений, назначены дополнительные экспертизы", - сказал Артамонов.

По его словам, что все конфликты будут решаться исключительно в правовом поле.
"И окончательное решение в этом споре примет только суд. При необходимости юридическая поддержка жителям будет предоставлена", - отметил Артамонов.
Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов
24 мая, 18:55
Артамонов взял на контроль ситуацию с точечной застройкой в Липецке
Ранее пресс-служба администрации региона сообщала, что Артамонов будет лично контролировать ситуации вокруг точечной застройки в частном секторе в Липецке, которые протестуют против строительства по соседству с их одноэтажными домами жилищного комплекса "Авангард", состоящего из двух 25-этажных высоток.
Пресс-служба сообщала, что конфликт тянется около месяца, местные жители обвиняют застройщика в нарушении санитарных норм и разрушении местной инфраструктуры.
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