Точечную застройку в Липецке теперь будут согласовывать с жителями

Сквер на проспекте Мира в Липецке

ЛИПЕЦК, 6 июн — РИА Новости. Точечная застройка в Липецке теперь будет производиться только по согласованию с жителями близлежащих домов, заявил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.

"История со скандальной застройкой в одном из районов Липецке может закончиться для некоторых должностных лиц возбуждением уголовных дел. Сейчас стройка приостановлена, установлена камера, проконтролировано своевременное устранение застройщиком всех выявленных нарушений, назначены дополнительные экспертизы", - сказал Артамонов.

По его словам, что все конфликты будут решаться исключительно в правовом поле.

"И окончательное решение в этом споре примет только суд. При необходимости юридическая поддержка жителям будет предоставлена", - отметил Артамонов.

Ранее пресс-служба администрации региона сообщала, что Артамонов будет лично контролировать ситуации вокруг точечной застройки в частном секторе в Липецке, которые протестуют против строительства по соседству с их одноэтажными домами жилищного комплекса "Авангард", состоящего из двух 25-этажных высоток.