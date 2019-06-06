В МИД заявили, что США заигрались в политику в Венесуэле

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Заявление госсекретаря США Майка Помпео о более чем 40 "наследников Мадуро" среди венесуэльской оппозиции показывает, что Вашингтон заигрался в политическую борьбу, заявил глава департамента Латинской Америки МИД РФ Александр Щетинин.
Ранее издание Washington Post привело сказанные Помпео на закрытом мероприятии слова о том, что Вашингтону сложно обеспечивать единство оппозиции Венесуэлы, так как якобы свыше 40 оппозиционеров готовы взять на себя роль сменщика президента Николаса Мадуро.
"Если заигрались в политическую борьбу и выяснилось, что там 40 кандидатов - это не наша проблема", - заявил журналистам Щетинин, комментируя публикацию.
"Для нас самое главное - это обеспечение стабильности в стране, недопущение вакуума власти, недопущение искусственно созданного двоевластия. Повторяю, во главе угла должны стоять интересы венесуэльского народа. К сожалению, то, что сейчас делают представители оппозиции под самым непосредственным руководством США, по нашему глубокому убеждению, данными целям не соответствует, потому что во главу угла были поставлены интересы политической борьбы, а не развития страны", - добавил дипломат.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.