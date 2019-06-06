Постпред России при Евросоюзе допустил новую отсрочку Brexit

"Я не исключаю новой отсрочки, но не пересмотра самого решения", - сказал Чижов в интервью телеканалу "Россия 24" на полях ПМЭФ.

По словам постпреда, многое будет зависеть от того, кто сменит Терезу Мэй. "Либо это будет "жесткий брекзитер" Джонсон, для него главное - побыстрее закрыть этот вопрос; либо кто-то другой... Но ЕС сказал - "кто бы у вас там ни встал у руля, передоговариваться мы не будем. И это позиция жесткая", - отметил дипломат.