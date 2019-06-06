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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Постпред России при Евросоюзе допустил новую отсрочку Brexit

Вчера, 12:26
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии "Новая Европа: чего ждать России?" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии Новая Европа: чего ждать России? в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии "Новая Европа: чего ждать России?" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов считает возможной новую отсрочку по соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза, но не пересмотр самого решения.
Согласно предложенным Евросоюзом условиям, Британия должна выйти из ЕС до 31 октября.
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"Я не исключаю новой отсрочки, но не пересмотра самого решения", - сказал Чижов в интервью телеканалу "Россия 24" на полях ПМЭФ.
По словам постпреда, многое будет зависеть от того, кто сменит Терезу Мэй. "Либо это будет "жесткий брекзитер" Джонсон, для него главное - побыстрее закрыть этот вопрос; либо кто-то другой... Но ЕС сказал - "кто бы у вас там ни встал у руля, передоговариваться мы не будем. И это позиция жесткая", - отметил дипломат.
Мэй объявила, что 7 июня уйдет с поста лидера Консервативной партии. Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit. Об участии в выборах нового лидера партии заявили более десятка членов партии, наиболее вероятным преемником Мэй считается экс-глава МИД Борис Джонсон, известный как сторонник жесткого Brexit.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
31 мая 2017, 09:00
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)В Санкт-Петербурге с 1 по 3 июня пройдет XXI Петербургский международный экономический форум. Главная тема – поиски нового баланса в глобальной экономике. Подробнее о плане форума и итогах прошлых лет – в инфографике Ria.ru.
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Петербургский международный экономический форумВладимир ЧижовЕвросоюзВ мире
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