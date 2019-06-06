Постпред России при Евросоюзе допустил новую отсрочку Brexit

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов считает возможной новую отсрочку по соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза, но не пересмотр самого решения.
Согласно предложенным Евросоюзом условиям, Британия должна выйти из ЕС до 31 октября.
"Я не исключаю новой отсрочки, но не пересмотра самого решения", - сказал Чижов в интервью телеканалу "Россия 24" на полях ПМЭФ.
По словам постпреда, многое будет зависеть от того, кто сменит Терезу Мэй. "Либо это будет "жесткий брекзитер" Джонсон, для него главное - побыстрее закрыть этот вопрос; либо кто-то другой... Но ЕС сказал - "кто бы у вас там ни встал у руля, передоговариваться мы не будем. И это позиция жесткая", - отметил дипломат.
Мэй объявила, что 7 июня уйдет с поста лидера Консервативной партии. Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit. Об участии в выборах нового лидера партии заявили более десятка членов партии, наиболее вероятным преемником Мэй считается экс-глава МИД Борис Джонсон, известный как сторонник жесткого Brexit.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.