В сентябре Медведев встретится с премьером Госсовета Китая

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что проведет встречу с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в сентябре в Санкт-Петербурге.

"Если говорить об отношениях между правительствами, то в сентябре в Санкт-Петербурге мы проведет 24-ю регулярную встречу глав правительств, которая идет в развитие ваших переговоров", - сказал глава российского кабмина в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Медведев попросил Си Цзиньпина передать привет премьеру Госсовета КНР Ли Кэцяну, а также другим китайским коллегам. Он отметил, что количество мероприятий, связывающих два государства, с каждым годом увеличивается.