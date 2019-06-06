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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

В сентябре Медведев встретится с премьером Госсовета Китая

Вчера, 12:09
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что проведет встречу с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в сентябре в Санкт-Петербурге.
"Если говорить об отношениях между правительствами, то в сентябре в Санкт-Петербурге мы проведет 24-ю регулярную встречу глав правительств, которая идет в развитие ваших переговоров", - сказал глава российского кабмина в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемония официальной встречи. 5 июня 2019
5 июня, 18:34
О чем говорили Владимир Путин и Си Цзиньпин
Медведев попросил Си Цзиньпина передать привет премьеру Госсовета КНР Ли Кэцяну, а также другим китайским коллегам. Он отметил, что количество мероприятий, связывающих два государства, с каждым годом увеличивается.
В свою очередь Си Цзиньпин, говоря о предстоящей встрече двух премьеров, выразил надежду, что они используют этот случай для обсуждения более конкретных планов сотрудничества в различных сферах. "Я уверен, что ваша с ним встреча получит очень хорошие результаты", - сказал он.
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Петербургский международный экономический форумЛи КэцянДмитрий МедведевПолитика
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