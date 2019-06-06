В сентябре Медведев встретится с премьером Госсовета Китая

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что проведет встречу с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в сентябре в Санкт-Петербурге.
"Если говорить об отношениях между правительствами, то в сентябре в Санкт-Петербурге мы проведет 24-ю регулярную встречу глав правительств, которая идет в развитие ваших переговоров", - сказал глава российского кабмина в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
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Медведев попросил Си Цзиньпина передать привет премьеру Госсовета КНР Ли Кэцяну, а также другим китайским коллегам. Он отметил, что количество мероприятий, связывающих два государства, с каждым годом увеличивается.
В свою очередь Си Цзиньпин, говоря о предстоящей встрече двух премьеров, выразил надежду, что они используют этот случай для обсуждения более конкретных планов сотрудничества в различных сферах. "Я уверен, что ваша с ним встреча получит очень хорошие результаты", - сказал он.