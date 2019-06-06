В МИД прокомментировали вопрос о поставках гумпомощи Венесуэле

"Мы находимся в самом тесном взаимодействии, прежде всего, и с правительством Венесуэлы, и с организациями ооновскими, которые оказывают содействие. По этим каналам такая помощь будет продолжаться, это бесспорно. Когда будет поставляться - мы, конечно, скажем", - заявил он.