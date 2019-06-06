В МИД прокомментировали вопрос о поставках гумпомощи Венесуэле

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия находится в тесном контакте с Каракасом и международными организациями по вопросу гуманитарного содействия, будет продолжать поставки помощи, заявил глава департамента Латинской Америки МИД РФ Александр Щетинин.
"Мы находимся в самом тесном взаимодействии, прежде всего, и с правительством Венесуэлы, и с организациями ооновскими, которые оказывают содействие. По этим каналам такая помощь будет продолжаться, это бесспорно. Когда будет поставляться - мы, конечно, скажем", - заявил он.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.