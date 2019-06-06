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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

МИД России прокомментировал отсутствие Мадуро на ПМЭФ

Вчера, 12:01
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Встреча лидеров РФ и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро может быть проведена, если возникнет такая необходимость, но уровень контактов Москвы и Каракаса обеспечивает успешное продвижение двустороннего диалога, заявил глава департамента Латинской Америки МИД РФ Александр Щетинин.
"О приезде (Николаса) Мадуро на ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум) речь шла об общепостановочном плане, без каких-либо конкретных договоренностей с самого начала. Что не приехал - это немножко неправильная постановка", - заявил Щетинин журналистам, комментируя отсутствие Мадуро в Санкт-Петербурге вопреки более ранним сообщениям, что такой визит возможен.
Говоря о возможности визита Мадуро в Россию в текущем году, дипломат отметил, что "мы находимся с ними в постоянном контакте по различным каналам, на различных уровнях". "Если возникнет необходимость встречи, она будет проведена. Пока тот уровень взаимопонимания и контактов, которые мы поддерживаем, связей, он позволяет нам обеспечивать успешный диалог и продвижение нашего взаимодействия", - добавил он.
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Александр ЩетининНиколас МадуроПетербургский международный экономический форумВ мире
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