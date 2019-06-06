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РИА Новости

Спикер палаты представителей хочет видеть Трампа в тюрьме, пишут СМИ

Вчера, 11:58
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© AFP 2019 / Mandel NganЛидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси
Лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси
© AFP 2019 / Mandel Ngan
Лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси во время встречи с лидерами партии демократов и председателем юридического комитета палаты Джеррольдом Надлером заявила, что предпочла бы тюремный срок для президента Дональда Трампа вместо процедуры импичмента, пишет издание Politico со ссылкой на присутствовавших при беседе чиновников.
"Я не хочу его (Трампа - ред.) импичмента, я хочу видеть его в тюрьме", - приводит газета слова Пелоси.
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Как пишет издание, во время встречи Надлер пытался убедить Пелоси дать разрешение юридическому комитету начать процедуру импичмента.
При этом спикер палаты поддерживает свои коллег-демократов в желании провести процедуру импичмента президента, однако считает, что для этого должно быть подходящее время и условия, в частности демократам необходимо заручиться сильной поддержкой со стороны общественности и обеих партий.
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Призывы к импичменту вновь усилились после выступления спецпрокурора Роберта Мюллера. Мюллер заявил, что не стал выносить суждение о том, препятствовал ли Трамп правосудию по "российскому делу", руководствуясь правилами минюста. Согласно этим правилам, действующий президент не может быть обвинен в совершении федерального преступления, поскольку это, по мнению министерства, противоречит конституции. Мюллер также сказал, что если бы нашел основания заявить о невиновности Трампа в преступлении, он так бы и сделал. Многие демократы расценили это заявление как намек на то, что Трамп мог совершить преступление, но оказался неподсуден Мюллеру.
Импичмент может быть объявлен президенту США по результатам судебного процессе в палате представителей, обвинения должен подтвердить сенат. Импичмент не был объявлен еще ни одному президенту США. Однако 37-й президент Ричард Никсон в 1974 году был вынужден уйти в отставку из-за реальной угрозы импичмента в связи с Уотергейтским скандалом. Сорок второму президенту Биллу Клинтону был объявлен импичмент в палате представителей в 1998 году по обвинению в лжесвидетельстве и воспрепятствовании правосудию, но обвинения не подтвердил сенат, и Клинтон остался на посту президента.
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Нэнси ПелосиДональд ТрампСШАВ мире
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