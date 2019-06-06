Суд оставил под стражей водителя, сбившего курсанта МЧС в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 6 июн - РИА Новости. Ленинский районный суд Воронежа продлил на месяц содержание под стражей водителя Mercedes, который пытался задавить курсанта МЧС, сообщает в четверг суд.

Инцидент произошел 1 апреля. Как информировало следствие, 45-летний водитель Mercedes "с целью убийства совершил наезд на 21-летнего парня" и скрылся с места происшествия. СК возбудил дело о покушении на убийство. Подозреваемого в преступлении задержали сотрудники спецподразделения полиции по месту жительства, на допросе он не признал вину и воспользовался правом не свидетельствовать против самого себя. Суд заключил водителя под стражу до 9 июня. Следствие ходатайствовало о продлении срока содержания под стражей.

"По результатам рассмотрения ходатайства суд не усмотрел оснований для отказа в продлении срока ранее избранной меры пресечения, в виде заключения под стражу, а также оснований для избрания иной, не связанной с изоляцией от общества, меры пресечения, и принял решение продлить срок содержания под стражей Дмитренко В.В. по 09.07.2019 включительно", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Ленинский районный суд, у Вячеслава Дмитренко вторая группа инвалидности, он злоупотребляет спиртным, имеет ряд тяжелых заболеваний. Следствие предъявило 18 апреля ему обвинение. По информации полиции, на счету водителя 46 нарушений скоростного режима на дорогах.