Суд оставил под стражей водителя, сбившего курсанта МЧС в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 6 июн - РИА Новости. Ленинский районный суд Воронежа продлил на месяц содержание под стражей водителя Mercedes, который пытался задавить курсанта МЧС, сообщает в четверг суд.
Инцидент произошел 1 апреля. Как информировало следствие, 45-летний водитель Mercedes "с целью убийства совершил наезд на 21-летнего парня" и скрылся с места происшествия. СК возбудил дело о покушении на убийство. Подозреваемого в преступлении задержали сотрудники спецподразделения полиции по месту жительства, на допросе он не признал вину и воспользовался правом не свидетельствовать против самого себя. Суд заключил водителя под стражу до 9 июня. Следствие ходатайствовало о продлении срока содержания под стражей.
"По результатам рассмотрения ходатайства суд не усмотрел оснований для отказа в продлении срока ранее избранной меры пресечения, в виде заключения под стражу, а также оснований для избрания иной, не связанной с изоляцией от общества, меры пресечения, и принял решение продлить срок содержания под стражей Дмитренко В.В. по 09.07.2019 включительно", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Ленинский районный суд, у Вячеслава Дмитренко вторая группа инвалидности, он злоупотребляет спиртным, имеет ряд тяжелых заболеваний. Следствие предъявило 18 апреля ему обвинение. По информации полиции, на счету водителя 46 нарушений скоростного режима на дорогах.
По данным следствия, врачи диагностировали у пострадавшего курсанта сотрясение головного мозга, ушибленные раны головы, ушиб грудного отдела, ушиб левого локтевого сустава, гематому левой голени. Он уже выписан из больницы.