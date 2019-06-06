Сечин надеется на возврат к рыночному регулированию на рынке нефтепродуктов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин выразил надежду на возврат к рыночным формам регулирования и ценообразования на рынке нефтепродуктов России.

Выступая на "Энергетической панели" в рамках Петербургского международного экономического форума, глава компании отметил, что в России наблюдаются разнонаправленные тенденции: "Российский регулятор балансирует между задачами наполнения бюджета и стимулирования экономического роста с одновременным поиском решений социальных проблем за счет рынка".

"Хотелось бы выразить надежду на возврат к рыночным формам регулирования и принципам ценообразования с целью устранения дисбалансов на рынке нефтепродуктов", - сказал Сечин.

Он добавил, что крупнейшие мировые энергетические компании, во многом реагируя на политику фискальных регуляторов, по-разному адаптируются к долгосрочным изменениям рынка энергоресурсов и требованиям климатической повестки. "Если раньше их приоритеты были более схожими, то теперь разные компании делают ставки на разные бизнесы", - уточнил Сечин.