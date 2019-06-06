Кудрин допустил негативное влияние инцидента с "Дружбой" на экономику

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что допускает ухудшение экономической динамики в РФ из-за простоя нефтепровода "Дружба", так как ситуация уже влияет на экспорт.

"Допускаю, что именно в текущем квартале это может привести к ухудшению результатов. В принципе это уже влияет на экспорт", - сказал Кудрин, отвечая на вопрос о том, может ли простой нефтепровода привести к ухудшению экономической динамики в текущем квартале.

В апреле в трубопроводную система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши, которую планируется завершить к 10 июня, Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.