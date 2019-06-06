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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Кудрин допустил негативное влияние инцидента с "Дружбой" на экономику

Вчера, 11:44
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что допускает ухудшение экономической динамики в РФ из-за простоя нефтепровода "Дружба", так как ситуация уже влияет на экспорт.
"Допускаю, что именно в текущем квартале это может привести к ухудшению результатов. В принципе это уже влияет на экспорт", - сказал Кудрин, отвечая на вопрос о том, может ли простой нефтепровода привести к ухудшению экономической динамики в текущем квартале.
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
27 апреля, 08:00
Диверсия против "Дружбы": кто отравил нефть в трубопроводе
В апреле в трубопроводную система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши, которую планируется завершить к 10 июня, Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Участники XX Петербургского международного экономического форума на территории Экспофорума. 2016 год
Вчера, 02:04
Петербургский международный экономический форум
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Петербургский международный экономический форумАлексей КудринЭкономика
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