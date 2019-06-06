В МИД России рассказали о контактах со сторонами конфликта в Ливии

"Как тема, естественно, и в Совете безопасности обсуждается, и с Саламе, и с силами вовлеченными, но здесь много вопросов - какие условия или без условий, с кем договариваться. Потому что в Триполи есть различные милиции, и исламистского толка, насколько они договороспособны - это вопрос, который требует прояснения", - добавил он.