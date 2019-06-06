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РИА Новости

В МИД России рассказали о контактах со сторонами конфликта в Ливии

Вчера, 11:43
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта в Ливии, тема прекращения огня обсуждается, но здесь есть много вопросов, требующих прояснения, заявил замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Северу Африки Михаил Богданов.
"У нас контакты со всеми сторонами, вчера были переговоры здесь (главы МИД РФ) Сергея Лаврова с (спецпредставителем генсека ООН по Ливии) Гасаном Саламе, все эти вопросы обсуждались. Контакты поддерживаются с востоком и западом, югом, со всеми", - заявил он журналистам.
"Как тема, естественно, и в Совете безопасности обсуждается, и с Саламе, и с силами вовлеченными, но здесь много вопросов - какие условия или без условий, с кем договариваться. Потому что в Триполи есть различные милиции, и исламистского толка, насколько они договороспособны - это вопрос, который требует прояснения", - добавил он.
Дипломат подчеркнул, что политический процесс, в том числе проведение выборов, зависит от условий безопасности.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство и превратилась в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в Европу. Сообщается также, что незаконные вооруженные группировки, действующие на территории Ливии, контролируют нелегальный бизнес по отправке мигрантов в Европу.
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