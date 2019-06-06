Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T11:41Z
https://ria.ru/20190606/1555316350.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152987/68/1529876860_0:0:2686:1512_1036x0_80_0_0_5176acc68a658f4d50a7c4528bfed170.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Вице-президент Венесуэлы призвал обеспечить стабильность рынка нефти

Вчера, 11:41
193
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВице-президент Боливарианской Республики Венесуэла по вопросам экономической политики Тарек Эль-Айссами
Вице-президент Боливарианской Республики Венесуэла по вопросам экономической политики Тарек Эль-Айссами
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вице-президент Боливарианской Республики Венесуэла по вопросам экономической политики Тарек Эль-Айссами. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами призвал обеспечить политические условия для стабильности глобального рынка нефти.
"Мне хотелось бы сказать о двух важных направлениях. Первое - это необходимость обеспечить устойчивое развитие рынка нефти и газа. В первую очередь, как мне представляется, мы должны работать над созданием гармоничной геополитической структуры мира, уравновешенной, сбалансированной структуры мира. Это нужно для благополучия всех народов нашей планеты", - сказал Эль-Аиссами в рамках Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
000000
Обсудить 0
Петербургский международный экономический форумВенесуэлаЭкономика
Рекомендуем
Вице-президент Боливарианской Республики Венесуэла по вопросам экономической политики Тарек Эль-Айссами
США санкциями хотят навязать свое доминирование в мире, заявили в Венесуэле
РИА
Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Визит Мадуро в Россию может произойти в любой момент, заявили в Венесуэле
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали вопрос о поставках гумпомощи Венесуэле
ВСУ обстреляли район насосной станции, заявили в ДНР
Лента
новостей
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Портреты боливарианских лидеров на здании в центре Каракаса
Минфин Венесуэлы назвал сроки ввода в стране новой платежной системы
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что примет решение по пошлинам на китайские товары после G20
Министры нефти и финансов Венесуэлы примут участие в ПМЭФ
Офис PDVSA откроется в Москве в июне, заявили в Венесуэле
Символика Петербургского международного экономического форума 2019
Россия и Венесуэла заключили соглашение о поставках и производстве инсулина
Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
В МИД заявили, что США заигрались в политику в Венесуэле
Дворец юстиции в столице Венесуэлы
Венесуэла намерена обезопасить активы в "нормальных местах", заявил министр
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе
Треть мировых запасов нефти и газа находятся под санкциями, заявил Сечин
Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов
Чижов назвал вопрос о "Северном потоке — 2" политизированным
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД ответили на вопрос о контактах России с Гуаидо
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
02:00Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Лента новостейМолния