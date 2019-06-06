Вице-президент Венесуэлы призвал обеспечить стабильность рынка нефти

"Мне хотелось бы сказать о двух важных направлениях. Первое - это необходимость обеспечить устойчивое развитие рынка нефти и газа. В первую очередь, как мне представляется, мы должны работать над созданием гармоничной геополитической структуры мира, уравновешенной, сбалансированной структуры мира. Это нужно для благополучия всех народов нашей планеты", - сказал Эль-Аиссами в рамках Петербургского международного экономического форума.