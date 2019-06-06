Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T11:28Z
https://ria.ru/20190606/1555315809.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151103/15/1511031523_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_3be4dfa8cbcff548df5363635ee4812b.jpg
РИА Новости
Республика Адыгея

Фестиваль адыгейского сыра назвали одной из лучших региональных практик

Вчера, 11:28
75
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкФестиваль адыгейского сыра в Республике Адыгея
Фестиваль адыгейского сыра в Республике Адыгея
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 6 июн - РИА Новости. Фестиваль адыгейского сыра, который в этом году пройдет уже в десятый раз, на заседании совета глав регионов при министерстве иностранных дел причислили к одной из лучших региональных практик, сообщает пресс-служба правительства республики.
"Среди лучших региональных практик на заседании названо проведение фестиваля адыгейского сыра - масштабное событийное мероприятие в Адыгее. В этом году он будет юбилейным и пройдет уже в 10-й раз", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, на совете также отмечен проект "Партизанские тропы", реализуемый в Адыгее, как один из лучших проектов исторической направленности.
Фермер Олег Сирота на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области
28 марта, 08:00
Где попробовать лучший сыр. Гид по самым вкусным местам России
Министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании призвал губернаторов расширять географию межрегионального сотрудничества с другими государствами.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в свою очередь проинформировал совет о прошедшей в апреле бизнес-миссии Адыгеи в Турции, в ходе которой власти российского региона провели ряд встреч с представителями органов власти и бизнес-сообщества Турции, продемонстрировали там инвестиционный и экономический потенциал Адыгеи.
Сбор урожая овощей в Приморском крае
12 августа 2018, 08:00Туризм
Что где есть в России. Лучшие гастрономические путешествия по стране
"Мы хорошо понимаем важность участия в различных отраслевых мероприятиях межрегионального и всероссийского уровня для экономики и социальной сферы республики. Видим, какую отдачу это имеет не только на уровне региона, но и всей страны. Поэтому развитие данного направления является одним из ключевых звеньев нашей работы по привлечению инвестиций, продвижению экономического, туристского потенциала региона, его интеграции в общее деловое и культурное пространство России и мира", - приводит пресс-служба слова Кумпилова на заседании.
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкПосетители фестиваля адыгейского сыра в станице Даховской
Посетители фестиваля адыгейского сыра в станице Даховской
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Посетители фестиваля адыгейского сыра в станице Даховской
000000
Обсудить 0
Республика АдыгеяМурат КумпиловЭкономика
Рекомендуем
Что планирует РЖД до 2025 года
РИА
Новости
Глава Адыгеи на ПМЭФ планирует подписать соглашение с "Россетями"
На Смоленщине будут развивать телекоммуникационную инфраструктуру
Кубань может увеличить господдержку аграриям с передовыми разработками
Лента
новостей
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
Набиуллина заявила об отсутствии рисков финансовой стабильности в стране
Вице-президент Боливарианской Республики Венесуэла по вопросам экономической политики Тарек Эль-Айссами
Вице-президент Венесуэлы призвал обеспечить стабильность рынка нефти
Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов
Чижов назвал вопрос о "Северном потоке — 2" политизированным
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Кудрин допустил негативное влияние инцидента с "Дружбой" на экономику
На Смоленщине с 2020 по 2028 годы модернизируют электросетевой комплекс
Банкноты номиналом 5000 рублей
В строительство транспортной развязки в Ленобласти вложат 700 млн рублей
Сечин надеется на возврат к рыночному регулированию на рынке нефтепродуктов
"Т Плюс" вложит 729 млн рублей в техперевооружение Сормовской ТЭЦ
Табличка с символикой Петербургского международного экономического форума на железнодорожном вокзале в Санкт-Петербурге
Пензенская область впервые установила свой стенд на ПМЭФ
На Смоленщине построят мясоперерабатывающий комплекс за 8 млрд рублей
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак: ущерб от ситуации с нефтепроводом "Дружба" оценят в течение лета
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
02:00Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Лента новостейМолния