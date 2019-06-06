Фестиваль адыгейского сыра назвали одной из лучших региональных практик

КРАСНОДАР, 6 июн - РИА Новости. Фестиваль адыгейского сыра, который в этом году пройдет уже в десятый раз, на заседании совета глав регионов при министерстве иностранных дел причислили к одной из лучших региональных практик, сообщает пресс-служба правительства республики.
"Среди лучших региональных практик на заседании названо проведение фестиваля адыгейского сыра - масштабное событийное мероприятие в Адыгее. В этом году он будет юбилейным и пройдет уже в 10-й раз", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, на совете также отмечен проект "Партизанские тропы", реализуемый в Адыгее, как один из лучших проектов исторической направленности.
Министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании призвал губернаторов расширять географию межрегионального сотрудничества с другими государствами.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в свою очередь проинформировал совет о прошедшей в апреле бизнес-миссии Адыгеи в Турции, в ходе которой власти российского региона провели ряд встреч с представителями органов власти и бизнес-сообщества Турции, продемонстрировали там инвестиционный и экономический потенциал Адыгеи.
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"Мы хорошо понимаем важность участия в различных отраслевых мероприятиях межрегионального и всероссийского уровня для экономики и социальной сферы республики. Видим, какую отдачу это имеет не только на уровне региона, но и всей страны. Поэтому развитие данного направления является одним из ключевых звеньев нашей работы по привлечению инвестиций, продвижению экономического, туристского потенциала региона, его интеграции в общее деловое и культурное пространство России и мира", - приводит пресс-служба слова Кумпилова на заседании.
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкПосетители фестиваля адыгейского сыра в станице Даховской
Посетители фестиваля адыгейского сыра в станице Даховской