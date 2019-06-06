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РИА Новости

В японском парламенте осудили депутата за слова "о войне" за Курилы

Вчера, 09:52
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкМыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир
Мыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Мыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир. Архивное фото
ТОКИО, 6 июн – РИА Новости. Нижняя палата парламента Японии анонимно одобрила резолюцию с осуждением депутата Ходаки Маруямы в связи с его высказываниями о "войне" как способе возвращения Японии островов южных Курил. Документ предполагает, что он добровольно примет решение о своей отставке и отказе от мандата.
По данным агентства Киодо, сам Маруяма не присутствовал на заседании. Голосование проводилось анонимно.
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Проект резолюции с осуждением политика был подан оппозиционными и правящими партиями накануне. В проекте резолюции говорится, что Маруяма "неоднократно повторял грубые высказывания, чем нанес ущерб интересам страны, он подорвал авторитет и достоинство звания депутата".
Экс-депутат от партии "Ниппон исин-но кай" (Ассоциация обновления Японии) Маруяма в ходе поездки на южные Курилы в рамках безвизовых обменов в присутствии журналиста обратился к одному из бывших японских жителей южных Курил, проживавших здесь до конца августа 1945 года, с вопросами: "Ну что, только путем войны их (острова) можно вернуть обратно?", "Неужели ничего, кроме войны не остается?", "Вы за или против того, чтобы вернуть острова путем войны?". Впоследствии депутат признался, что был слегка пьян, и отказался от своих слов.
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После того, как эти слова попали в прессу, депутата исключили из партии, а ее руководство принесло извинения России. Тем не менее, сам депутат заявил о намерении продолжать парламентскую деятельность.
В МИД РФ заявили позже, что Москва возмущена словами Маруямы.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
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В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора.
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Обсуждение мирного договора России и ЯпонииКурильские островаЯпонияРоссияВ мире
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